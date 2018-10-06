巴西“特朗普”或当选 批评中国投资

（德国之声中文网）波索纳罗属于右翼，有时被称为巴西的"特朗普"。在选战中，他多次批评中国，反对中国收购巴西的土地或关键产业。国家主义者波索纳罗预期将在本周日大选中赢得压倒性的胜利。

中国与巴西去年的贸易额是740亿美元，这是巴西政府的统计数字。自2003年以来，中国在巴西投资1240亿美元，大多在石油、矿产、能源领域。中国也希望投资铁路、港口等基础设施，以加快从巴西进口谷物的运输。

引起争议的中资收购

中国在巴西的投资引发的争议之一，是中国洛钼集团2016年以17亿美元收购一座钼矿。波索纳罗称，巴西应当自己开发。钼添加在钢材中，可使钢材更硬、更轻，可用于汽车制造、建筑、飞机引擎等。巴西的钼产量占世界的85%。

此外，波索纳罗还反对国有巴西中央电力公司（Eletrobras）部分资产私有化的计划，称担心中国买家会赢得竞标。

2016年，中国三峡集团出资14.8亿美元，获得巴西两座最大的水坝的运营权。去年，中国国家电网公司收购了圣保罗的能源公司CPFL的控股股权。中国海航则收购了巴西第二大飞机场的控股股权。

波索纳罗对台湾的友好态度，也可能引起北京的不满。2月，波索纳罗成为首位访问台湾的巴西总统候选人。中国驻巴西大使馆表示谴责，称这冒犯了中国主权和领土完整。

路透社评述说，波索纳罗的立场与拉美其它国家形成鲜明对比。后者欢迎中国的投资、贷款和采购。

巴西农业、矿业：中国是不可替代的客户

与此同时，波索纳罗也与巴西势力强大的农业和矿业意见不一。对后者而言，中国是不可替代的客户。比如，世界最大的铁矿石产商巴西淡水河谷公司上月股价创历史新高，原因就是中国的需求强劲。

巴西的农业则因美中贸易战获利。由于北京大幅减少从美国进口大豆，巴西谷物填补了空缺。今年，巴西大豆对中国的出口价值上升22%。如今，80%的巴西大豆运往中国。

让人眼镜大跌的里约奥运会 “重兵把持”仍失窃 巴西政府派出85000名安全人员保障奥运会安全进行。不过，原本应为极为安全的奥运村里竟然频繁发生盗窃案。而且本届奥运会开幕不久，马术比赛场地的媒体中心就发生过枪击事件。虽然没有任何人员或马匹受伤，但仍令人心惊不已。

让人眼镜大跌的里约奥运会 让人头痛的交通 里约奥运会不但比赛场馆之间的距离远，而且交通还不方便。有时候观众需要坐上几个小时的车才能到达场馆。一个多星期前，甚至还发生过一辆公交车从篮球场开往奥运公园主场时遭到枪击的事件。车窗破碎后四处飞溅，两人因此而受伤。

让人眼镜大跌的里约奥运会 运动员都爱麦当劳 不少运动员抱怨奥运村里提供的饮食种类单一，口味欠佳。结果，大量运动员跑到快餐连锁麦当劳门前排长队买汉堡。麦当劳的新广告词会不会写成：“在里约，至少还有我。”

让人眼镜大跌的里约奥运会 政要寥寥 出席参加里约热内卢奥运会开幕式的各国元首和首脑据统计人数仅为18人，创下历年奥运会最低纪录。巴西方面邀请了国际知名的超模Gisele Bündchen走台参加开幕式。

让人眼镜大跌的里约奥运会 嘘声四起 巴西代总统特梅尔宣布里约奥运正式开幕时，现场出现了很大的嘘声。有报道称，特梅尔代总统将不出席21日的里约奥运闭幕式。分析人士称，这或许是因为代总统特梅尔不得人心，担心在闭幕式上被观众喝倒彩才做出此决定的。

让人眼镜大跌的里约奥运会 山寨国旗 奥运会比赛开始后不久，颁奖典礼上升起的竟然是“山寨版”的中国国旗。经中国奥委会反复强烈交涉，里约奥组委最终同意重新赶制颁奖典礼上的中国国旗。

让人眼镜大跌的里约奥运会 碧池荡漾 奥运会前，里约的水质清洁程度就很令外界担心。不过后来参加帆船帆板比赛的运动员们倒没说湖水海水有多脏，反而是游泳馆里举办跳水比赛的池子莫名其妙地在一夜之间变成了一片“碧池”。

让人眼镜大跌的里约奥运会 空荡荡的看台 官方称，里约奥运会610万张比赛门票售出了85%。但实际上很多比赛举行时，看台上都少有观众。只有巴西运动员参加的比赛项目，看台上才人丁兴旺。不过巴西观众似乎只为本国运动员鼓气加油。

让人眼镜大跌的里约奥运会 兴奋剂丑闻 俄罗斯跳远运动员克里什娜成为本届奥运会上唯一一名俄罗斯田径选手，维持国际田联对于68名俄罗斯田径选手的禁赛令。本周五（8月19日），国际体育仲裁法庭做出裁决，认定中国游泳运动员陈欣怡尿检呈阳性，取消其里约奥运参赛资格。

让人眼镜大跌的里约奥运会 摄像机落地砸人 由于钢索断裂，一架拍摄大全景的摄像机从天而降，砸伤7人。 作者: 洪沙



北京的外交努力

中国外交官9月初与波索纳罗首席经济顾问盖德斯（Paulo Guedes）会面，商讨双边关系的重要性。中国驻巴西大使馆参赞瞿瑜辉向路透社表示，中方称，中国是巴西的伙伴，在经济上不与巴西竞争。中方也邀请盖德斯访华。"无论是左翼还是右翼，我们都希望通过对话加强中巴关系的稳定发展，我们相信这对两国有利。我们有信心，无论谁当选巴西总统，都会改善中巴关系。"

上周，路透社记者目睹瞿瑜辉及另一位中国外交人员进入巴西国会议员洛伦佐尼（Onyx Lorenzoni）的办公室。洛伦佐尼是波索纳罗的选战负责人以及未来的内阁总管，也组织了波索纳罗的台湾之行。

洛伦佐尼向路透社表示，他与两位中国外交官会晤，在选举后将有进一步的会谈。他说，中国是一个关键的伙伴，两国将保持良好关系。

苗子/凝炼（路透社）