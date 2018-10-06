巴西“特朗普”或当选 批评中国投资

波索纳罗（Jair Bolsonaro）有望当选巴西总统。他对中国收购巴西的能源和基础设施企业明确表示反对。路透社报道说，中国外交官近来与波索纳罗团队的重要人物见面，以期改善关系。
（德国之声中文网）波索纳罗属于右翼，有时被称为巴西的"特朗普"。在选战中，他多次批评中国，反对中国收购巴西的土地或关键产业。国家主义者波索纳罗预期将在本周日大选中赢得压倒性的胜利。
中国与巴西去年的贸易额是740亿美元，这是巴西政府的统计数字。自2003年以来，中国在巴西投资1240亿美元，大多在石油、矿产、能源领域。中国也希望投资铁路、港口等基础设施，以加快从巴西进口谷物的运输。
引起争议的中资收购
中国在巴西的投资引发的争议之一，是中国洛钼集团2016年以17亿美元收购一座钼矿。波索纳罗称，巴西应当自己开发。钼添加在钢材中，可使钢材更硬、更轻，可用于汽车制造、建筑、飞机引擎等。巴西的钼产量占世界的85%。
此外，波索纳罗还反对国有巴西中央电力公司（Eletrobras）部分资产私有化的计划，称担心中国买家会赢得竞标。
2016年，中国三峡集团出资14.8亿美元，获得巴西两座最大的水坝的运营权。去年，中国国家电网公司收购了圣保罗的能源公司CPFL的控股股权。中国海航则收购了巴西第二大飞机场的控股股权。
波索纳罗对台湾的友好态度，也可能引起北京的不满。2月，波索纳罗成为首位访问台湾的巴西总统候选人。中国驻巴西大使馆表示谴责，称这冒犯了中国主权和领土完整。
路透社评述说，波索纳罗的立场与拉美其它国家形成鲜明对比。后者欢迎中国的投资、贷款和采购。
巴西农业、矿业：中国是不可替代的客户
与此同时，波索纳罗也与巴西势力强大的农业和矿业意见不一。对后者而言，中国是不可替代的客户。比如，世界最大的铁矿石产商巴西淡水河谷公司上月股价创历史新高，原因就是中国的需求强劲。
巴西的农业则因美中贸易战获利。由于北京大幅减少从美国进口大豆，巴西谷物填补了空缺。今年，巴西大豆对中国的出口价值上升22%。如今，80%的巴西大豆运往中国。
北京的外交努力
中国外交官9月初与波索纳罗首席经济顾问盖德斯（Paulo Guedes）会面，商讨双边关系的重要性。中国驻巴西大使馆参赞瞿瑜辉向路透社表示，中方称，中国是巴西的伙伴，在经济上不与巴西竞争。中方也邀请盖德斯访华。"无论是左翼还是右翼，我们都希望通过对话加强中巴关系的稳定发展，我们相信这对两国有利。我们有信心，无论谁当选巴西总统，都会改善中巴关系。"
上周，路透社记者目睹瞿瑜辉及另一位中国外交人员进入巴西国会议员洛伦佐尼（Onyx Lorenzoni）的办公室。洛伦佐尼是波索纳罗的选战负责人以及未来的内阁总管，也组织了波索纳罗的台湾之行。
洛伦佐尼向路透社表示，他与两位中国外交官会晤，在选举后将有进一步的会谈。他说，中国是一个关键的伙伴，两国将保持良好关系。
苗子/凝炼（路透社）