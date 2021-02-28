巴西“特朗普”大幅改组内阁为哪般？

巴西总统博索纳罗大幅改组内阁。多名重量级部长被撤换，其中包括被视为现政府“意识形态派”支柱的外长阿劳若（Ernesto Araújo）。
（德国之声中文网）在政府全面改组过程中，巴西右翼民粹主义总统博索纳罗更换了６名内阁成员。据该国新闻部称，被更换要员中包括外交和国防部长。
因新冠抗疫政策实施不力、疫苗接种进度缓慢，外交部长阿劳若近来受到巨大压力。53岁的阿劳若被指未能从中、美两国那里为巴西争取到更多的疫苗供应。他的 “气候变化意识形态”和 “性别意识形态”言论也招致众多批评。
职业外交官卡洛斯-阿尔贝托-弗朗索瓦（Carlos Alberto Franco França ）被任命为新外长。
阿劳若的辞职并不让政治观察家们意外——与国防部的人事变动形成鲜明对比：迄今的国防部长人阿泽维多（Fernando Azevedo e Silva）强调，自己始终忠心耿耿为总统服务，维护了作为一个国家机构的武装力量。现年67岁的这位预备役将军表示，“我带着这样的信念离职：任务完成了。”与博索纳罗不同，阿泽维多被认为处事谨慎、周全。
现任总参谋长内托（Walter Souza Braga Netto）被确认为下届国防部长。
本月中旬，博索纳罗刚再度更换卫生部长：奎罗加（Marcelo Queiroga ）成了起始于2019年初的博索纳罗总统任期以来的第四位卫生部长。
巴西深受新冠大流行瘟疫打击：目前，没有哪个国家每天有如此多的人死于COVID-19新冠病毒。 几天前，巴西登记在册的死亡人数突破30万大关。
凝炼/ 洪沙 （法新社）
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巴西总统博索纳罗的儿子日前把中国处理疫情的方式比作前苏联的切尔诺贝利核灾难，引发中国不满。4月5日，巴西教育部长又指责中国从疫情中获利。相关发言使两国外交关系不断恶化。