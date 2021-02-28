 巴西“特朗普”大幅改组内阁为哪般？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2021

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时政风云

巴西“特朗普”大幅改组内阁为哪般？

巴西总统博索纳罗大幅改组内阁。多名重量级部长被撤换，其中包括被视为现政府“意识形态派”支柱的外长阿劳若（Ernesto Araújo）。

总统迄今的亲信阿劳若请辞

总统迄今的亲信阿劳若请辞

（德国之声中文网）在政府全面改组过程中，巴西右翼民粹主义总统博索纳罗更换了６名内阁成员。据该国新闻部称，被更换要员中包括外交和国防部长。

因新冠抗疫政策实施不力、疫苗接种进度缓慢，外交部长阿劳若近来受到巨大压力。53岁的阿劳若被指未能从中、美两国那里为巴西争取到更多的疫苗供应。他的 “气候变化意识形态”和 “性别意识形态”言论也招致众多批评。

职业外交官卡洛斯-阿尔贝托-弗朗索瓦（Carlos Alberto Franco França ）被任命为新外长。

“任务完成”

阿劳若的辞职并不让政治观察家们意外——与国防部的人事变动形成鲜明对比：迄今的国防部长人阿泽维多（Fernando Azevedo e Silva）强调，自己始终忠心耿耿为总统服务，维护了作为一个国家机构的武装力量。现年67岁的这位预备役将军表示，“我带着这样的信念离职：任务完成了。”与博索纳罗不同，阿泽维多被认为处事谨慎、周全。

现任总参谋长内托（Walter Souza Braga Netto）被确认为下届国防部长。

从新冠大流行瘟疫初始便淡化其危险性：博索纳罗总统(66岁)

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本月中旬，博索纳罗刚再度更换卫生部长：奎罗加（Marcelo Queiroga ）成了起始于2019年初的博索纳罗总统任期以来的第四位卫生部长。

巴西深受新冠大流行瘟疫打击：目前，没有哪个国家每天有如此多的人死于COVID-19新冠病毒。 几天前，巴西登记在册的死亡人数突破30万大关。 

观看视频 01:43

巴西总统博索纳罗确诊感染新冠病毒

凝炼/ 洪沙  （法新社）

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