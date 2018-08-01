 「巴西特朗普」博尔索纳罗当选总统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2018

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时政风云

「巴西特朗普」博尔索纳罗当选总统

有「巴西特朗普」之称的博尔索纳罗获得过半选票，赢得总统大位。反对党忧心他将带领巴西走向集权，他本人倒是对这种担忧置之不理。

Brasilien Präsidentenwahl in Rio de Janeiro Jair Bolsonaro (Reuters/P. Olivares)

博尔索纳罗

(德国之声中文网) 巴西在犯罪猖獗、贪污横行之中，进行了民主化以来，意见最两极的一次选举。博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）赢得了55.5%的选票。他的对手，左派工人党的哈达德(Fernando Haddad)则以44.4%落败。

结果出炉后，博尔索纳罗的支持者在他里约热内卢的家门前聚集，挥舞着巴西国旗，施放烟火庆祝。

在胜选演说中，博尔索纳罗回避了挑战者对他将带领巴西走向集权的质疑，宣称会捍卫「宪法、民主与自由」。

「这不是一个党的承诺，也不是一个男人的诺言。这是在神前立下的誓约。」

Brasilien Präsidentschaftswahlen Wähler (Reuters/B. Kelly)

巴西投票所的投票情形

一位美洲国家组织(OAS)的选举监察员罗拉(Laura Chinchilla)说，投票日当天，巴西大致上一片和平，没有发生暴力事件或其他事情。

开票前夕，哈达德收到了一些迟来的支持，看似还有一线希望: 「有很多民主的声音打破沉默，为我们发声。」但是，博尔纳索罗领先10%的支持率，证明了这些支持显然不够。

「巴西特朗普」

博尔纳索罗这位63岁的前国会议员歧视女性与黑人、反对同志，还曾经因为公开表现出对巴西军政独裁时期(1964-1985)的嚮往，遭到批评。

在选战中，他多次批评中国，反对中国收购巴西的土地或关键产业。包括中国洛钼集团2016年以17亿美元收购一座钼矿，还担忧国有巴西中央电力公司（Eletrobras）部分资产私有化会被中国看上。

博尔索纳罗对台湾的友好态度，也可能引起北京的不满。2月，博尔索纳罗成为首位访问台湾的巴西总统候选人。中国驻巴西大使馆表示谴责，称这冒犯了中国主权和领土完整。

罗法/揚威廉(法新社、美联社、埃菲通讯社)

DW.COM

巴西“特朗普”或当选 批评中国投资

博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）有望当选巴西总统。他对中国收购巴西的能源和基础设施企业明确表示反对。路透社报道说，中国外交官近来与博尔索纳罗团队的重要人物见面，以期改善关系。 (26.10.2018)  

巴西总统大选进入第二轮“巴西特朗普”稳稳领跑

在巴西总统大选中，没有候选人获得绝大多数票。极右翼候选人博尔索纳罗以大约46%的支持率遥遥领先。工党候选人阿达支持率接近30%，第二轮决战将在本月28日举行。 (08.10.2018)  

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