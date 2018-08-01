「巴西特朗普」博尔索纳罗当选总统

(德国之声中文网) 巴西在犯罪猖獗、贪污横行之中，进行了民主化以来，意见最两极的一次选举。博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）赢得了55.5%的选票。他的对手，左派工人党的哈达德(Fernando Haddad)则以44.4%落败。

结果出炉后，博尔索纳罗的支持者在他里约热内卢的家门前聚集，挥舞着巴西国旗，施放烟火庆祝。

在胜选演说中，博尔索纳罗回避了挑战者对他将带领巴西走向集权的质疑，宣称会捍卫「宪法、民主与自由」。

「这不是一个党的承诺，也不是一个男人的诺言。这是在神前立下的誓约。」

巴西投票所的投票情形

一位美洲国家组织(OAS)的选举监察员罗拉(Laura Chinchilla)说，投票日当天，巴西大致上一片和平，没有发生暴力事件或其他事情。

开票前夕，哈达德收到了一些迟来的支持，看似还有一线希望: 「有很多民主的声音打破沉默，为我们发声。」但是，博尔纳索罗领先10%的支持率，证明了这些支持显然不够。

「巴西特朗普」

博尔纳索罗这位63岁的前国会议员歧视女性与黑人、反对同志，还曾经因为公开表现出对巴西军政独裁时期(1964-1985)的嚮往，遭到批评。

在选战中，他多次批评中国，反对中国收购巴西的土地或关键产业。包括中国洛钼集团2016年以17亿美元收购一座钼矿，还担忧国有巴西中央电力公司（Eletrobras）部分资产私有化会被中国看上。

博尔索纳罗对台湾的友好态度，也可能引起北京的不满。2月，博尔索纳罗成为首位访问台湾的巴西总统候选人。中国驻巴西大使馆表示谴责，称这冒犯了中国主权和领土完整。

罗法/揚威廉(法新社、美联社、埃菲通讯社)