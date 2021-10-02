 巴西民众街头抗议 要求弹劾总统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.10.2021

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巴西民众街头抗议 要求弹劾总统

巴西近200个城市爆发示威，抗议政府处理疫情不力，要求弹劾总统博索纳罗。

Brasilien Protest gegen Bolsonaro in Rio de Janeiro

示威者们要求弹劾总统博尔索纳罗，要求政府向民众提供更多新冠疫苗，以及在新冠大流行时期创造更多的工作机会

（德国之声中文网）根据巴西新闻网站G1的报道，该国26个州中，至少20个举行了抗议政府的示威游行。组织方则表示，大约200个巴西城市举行了集会。 

DW.COM

近日巴西新冠感染和病亡人数激增，4月6日单日病亡人数超过四千。不过，总统博索纳罗并不计划全国停摆防疫，但开始积极倡导疫苗接种。巴西的一项研究显示，在接种第一针两周后，科兴疫苗对巴西变种病毒的保护力已经达到50%。

巴西总统博索纳罗大幅改组内阁。多名重量级部长被撤换，其中包括被视为现政府“意识形态派”支柱的外长阿劳若（Ernesto Araújo）。

示威者们要求弹劾总统博尔索纳罗，要求政府向民众提供更多新冠疫苗，以及在新冠大流行时期创造更多的工作机会。有人打着 “弹劾博索纳罗 ”和 “博索纳罗种族灭绝”的标语和横幅。 

大约20个政党和劳工团体组织了这场全国性的示威活动。观察人士也因此将这次活动视为对反对博索纳罗联盟性的考验。据当地媒体报道，在里约热内卢， 2022年总统大选参选人葛梅斯也参加了示威活动。 

可能是博索纳罗明年总统选举中最强劲的对手，巴西前总统卢拉没有出现在任何抗议活动上。根据巴西调查机构Datafolho研究所9月中旬进行的民意调查，卢拉的支持率明显处于领先地位：44%的受访者表示会把票投给他，而现任总统博索纳罗支持率只有26%。 

另外，抗议民众对众议院主席利拉(Arthur Lira)也表示不满，指责他是博索纳罗的帮凶，因为众议院已收到近百件弹劾博索纳罗的请求，但他尚未受理任何一件。 

博索纳罗从疫情爆发开始就试图淡化新冠病毒风险，并拒绝采取抗疫措施和限制。他还对接种疫苗表示质疑，并多次强调他自己还没有接种过新冠疫苗。 

在巴西，有近60万人死于新冠病毒，是继美国之后全球新冠疫情最严重的国家。 

与此同时，巴西卫生部长马塞洛·奎罗加（Marcelo Queiroga）与总统博索纳罗去纽约参加联合国大会后，新冠病毒检测呈阳性。他在推特上宣布自己没有任何症状，很快就会回到巴西。 

博索纳罗也受到了此事的影响。巴西代表团被隔离14天。博尔索纳罗和代表团其他成员回到巴西后又被隔离了5天。 

观看视频 01:06

疫情下的巴西海滩人挤人

 

 

（德新社，法新社，路透社）

 

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