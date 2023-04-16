巴西欲斡旋俄烏和談 烏克蘭邀盧拉親訪戰地

（德國之聲中文網）烏克蘭週二（4月18日）向巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）發出邀請，呼籲他親自拜訪戰火摧殘下的烏克蘭，親眼看看俄羅斯的侵略造成什麼後果。

據路透社報導，烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）在社群網站證實烏國邀請了盧拉，請他來「了解俄國侵略的真正原因，以及這對全球安全的影響」。

此前，盧拉表態願意在俄烏之間斡旋停戰，並主張兩邊都對這場戰爭負有責任，而且歐美軍援烏克蘭的舉動是在延長戰事。這種論調類似於中俄的立場，也引發歐美批評。路透社指出，西方領袖之中，目前只有法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示樂見巴西的和平倡議。

尼柯蘭科18日則回應，烏克蘭密切關注盧拉欲促進俄烏和談的努力，但無法接受以同一種方式來對待「受害者」與「侵略者」。

面對歐美指責巴西對中俄的政治宣傳「鸚鵡學舌」，盧拉18日出面澄清立場。據法新社報導，盧拉說巴西「譴責對烏克蘭領土完整的侵略」，但同時也主張應「透過政治協商解決衝突」。

巴西外交政策顧問阿莫林（Celso Amorim）18日則表示，歐美的批評很「荒謬」，並稱雖然巴西跟俄國之間有共同點，但巴西也曾多次譴責其對烏克蘭的侵略。

根據法新社，巴西並未跟進西方對俄國的制裁，也不願提供彈藥給烏克蘭。路透社則指出，盧拉曾稱俄國應歸還去年入侵的領土，但主張烏克蘭可以犧牲2014年遭併吞的克里米亞。

俄國外長拉夫羅夫17日抵達巴西首都巴西利亞

盧拉言論有何爭議？

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）週一（17日）出訪巴西，其行程還包含訪問委內瑞拉、尼加拉瓜、古巴等拉丁美洲國家。當日，盧拉在巴西與拉夫羅夫會面，拉夫羅夫感謝了盧拉幾天前公開談及應促進和談、並表態願意斡旋。

同日，拉夫羅夫也與巴西外長會談表示：「感激巴西朋友對烏克蘭局勢的起因有著清晰的理解。我們感謝他們希望為尋求解決方案而做出貢獻。」

拉夫羅夫強調，俄方「有興趣盡快解決衝突」，但是任何解決方案都必須建立在「多極化」基礎之上。拉夫羅夫指責西方「試圖主宰國際舞台」。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）則說，華盛頓並不反對「任何想要嘗試結束這場戰爭的國家」。「如果普丁先生停止進攻烏克蘭並撤出軍隊，這種情況現在、今天就可以發生。」

此前盧拉造訪中國數日，強調美國在烏克蘭應「停止煽動戰爭、開始討論和平」。在烏克蘭問題上，中國一直表示自己持中立姿態，但同時也保持著與俄羅斯的夥伴關係，並採取措施規避制裁。

美國方面對巴西總統近期涉及烏克蘭的言論持批評態度。白宮一直努力在國際舞台上帶頭孤立俄羅斯，並支持烏克蘭。

美國國家安全委員會發言人柯比17日對媒體表示，巴西正在「完全不顧事實地鸚鵡學舌，傳播俄羅斯和中國的宣傳口徑」。柯比認為，盧拉有關戰爭的說法「有著非常深刻的問題」。

同樣參與了和拉夫羅夫會晤的巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）則反駁美方說：「我不知道柯比為什麼以及如何得出這個結論，我對此完全不同意。」

18日，西方七國集團（G7）在日本舉行外長會議，會後發出警告說，任何為俄羅斯侵略戰爭提供幫助的國家，都將面臨「嚴重的代價」，並誓言要打擊那些協助俄羅斯躲避制裁並獲得武器的人。

卢拉：美国需停止在乌克兰“鼓励战争”并谈论和平

（綜合報導）

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