 巴西欲斡旋俄烏和談 烏克蘭邀盧拉親訪戰地 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

巴西欲斡旋俄烏和談 烏克蘭邀盧拉親訪戰地

俄烏戰爭開打以來，巴西始終沒有加入西方對俄制裁。訪問中國時，巴西總統盧拉呼籲美國「停止煽動戰爭」；俄國外長到訪巴西，也感謝盧拉的表態。面對歐美指責巴西「罔顧事實、鸚鵡學舌」般散播俄中政治宣傳，烏克蘭怎麼說？

巴西總統盧拉有意斡旋俄烏和談，但他的促和主張遭歐美批評是跟侵略方俄國站在同一陣線。圖為盧拉今年4月10日出席會議。

巴西總統盧拉有意斡旋俄烏和談，但他的促和主張遭歐美批評是跟侵略方俄國站在同一陣線。圖為盧拉今年4月10日出席會議。

（德國之聲中文網）烏克蘭週二（4月18日）向巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）發出邀請，呼籲他親自拜訪戰火摧殘下的烏克蘭，親眼看看俄羅斯的侵略造成什麼後果。

據路透社報導，烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）在社群網站證實烏國邀請了盧拉，請他來「了解俄國侵略的真正原因，以及這對全球安全的影響」。

此前，盧拉表態願意在俄烏之間斡旋停戰，並主張兩邊都對這場戰爭負有責任，而且歐美軍援烏克蘭的舉動是在延長戰事。這種論調類似於中俄的立場，也引發歐美批評。路透社指出，西方領袖之中，目前只有法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示樂見巴西的和平倡議。

尼柯蘭科18日則回應，烏克蘭密切關注盧拉欲促進俄烏和談的努力，但無法接受以同一種方式來對待「受害者」與「侵略者」。

面對歐美指責巴西對中俄的政治宣傳「鸚鵡學舌」，盧拉18日出面澄清立場。據法新社報導，盧拉說巴西「譴責對烏克蘭領土完整的侵略」，但同時也主張應「透過政治協商解決衝突」。

巴西外交政策顧問阿莫林（Celso Amorim）18日則表示，歐美的批評很「荒謬」，並稱雖然巴西跟俄國之間有共同點，但巴西也曾多次譴責其對烏克蘭的侵略。

根據法新社，巴西並未跟進西方對俄國的制裁，也不願提供彈藥給烏克蘭。路透社則指出，盧拉曾稱俄國應歸還去年入侵的領土，但主張烏克蘭可以犧牲2014年遭併吞的克里米亞。

俄國外長拉夫羅夫17日抵達巴西首都巴西利亞

俄國外長拉夫羅夫17日抵達巴西首都巴西利亞

盧拉言論有何爭議？

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）週一（17日）出訪巴西，其行程還包含訪問委內瑞拉、尼加拉瓜、古巴等拉丁美洲國家。當日，盧拉在巴西與拉夫羅夫會面，拉夫羅夫感謝了盧拉幾天前公開談及應促進和談、並表態願意斡旋。

同日，拉夫羅夫也與巴西外長會談表示：「感激巴西朋友對烏克蘭局勢的起因有著清晰的理解。我們感謝他們希望為尋求解決方案而做出貢獻。」

拉夫羅夫強調，俄方「有興趣盡快解決衝突」，但是任何解決方案都必須建立在「多極化」基礎之上。拉夫羅夫指責西方「試圖主宰國際舞台」。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）則說，華盛頓並不反對「任何想要嘗試結束這場戰爭的國家」。「如果普丁先生停止進攻烏克蘭並撤出軍隊，這種情況現在、今天就可以發生。」

此前盧拉造訪中國數日，強調美國在烏克蘭應「停止煽動戰爭、開始討論和平」。在烏克蘭問題上，中國一直表示自己持中立姿態，但同時也保持著與俄羅斯的夥伴關係，並採取措施規避制裁。

俄國外長拉夫羅夫（左）17日在巴西利亞會晤巴西外長維埃拉。

俄國外長拉夫羅夫（左）17日在巴西利亞會晤巴西外長維埃拉。

美國方面對巴西總統近期涉及烏克蘭的言論持批評態度。白宮一直努力在國際舞台上帶頭孤立俄羅斯，並支持烏克蘭。

美國國家安全委員會發言人柯比17日對媒體表示，巴西正在「完全不顧事實地鸚鵡學舌，傳播俄羅斯和中國的宣傳口徑」。柯比認為，盧拉有關戰爭的說法「有著非常深刻的問題」。

同樣參與了和拉夫羅夫會晤的巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）則反駁美方說：「我不知道柯比為什麼以及如何得出這個結論，我對此完全不同意。」

18日，西方七國集團（G7）在日本舉行外長會議，會後發出警告說，任何為俄羅斯侵略戰爭提供幫助的國家，都將面臨「嚴重的代價」，並誓言要打擊那些協助俄羅斯躲避制裁並獲得武器的人

卢拉：美国需停止在乌克兰“鼓励战争”并谈论和平

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

15.04.2023**Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (R), receives Luiz Inacio Lula da Silva, President of Brazil, during an official visit reception at Qasr Al Watan, in Abu Dhabi, United Arab Emirates April 15, 2023. Abdulla Al Neyadi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

巴西总统：愿与中国、阿联酋联手调解俄乌冲突 16.04.2023

巴西总统卢拉希望与中国和阿联酋一道调停乌克兰战争。卢拉本周日访问阿布扎比时透露，他已与这两国国家领导人探讨了这个想法。此前在访问北京期间，他曾向美国发出呼吁，促其停止对乌克兰的军事支持。

This handout picture released by the Brazilian Presidency shows Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (R) posing for a picture with his wife, Rosangela Janja da Silva (C), during their arrival to Shanghai, China for an official visit to the country on April 12, 2023. - Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva arrived China for an official visit aimed at boosting the already deep ties between the Asian giant and Latin America's biggest economy. The veteran leftist, who is due to meet his counterpart Xi Jinping Friday in Beijing, said he planned to invite Xi to come to Brazil to repay the visit. (Photo by Ricardo STUCKERT / Brazilian Presidency / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / BRAZILIAN PRESIDENCY / RICARDO STUCKERT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

金砖银行、华为、比亚迪：卢拉首站上海日程满满 13.04.2023

巴西总统卢拉12日在上海降落，展开他为期4天的访华行程。在上海以经济为主题，他参观了金砖银行和华为研发中心。卢拉此行的政治部分将在北京展开。

Chinese President Xi Jinping (L) and Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva attend a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing on April 14, 2023. (Photo by Ken Ishii / POOL / AFP)

习近平会卢拉：谈经济合作、乌克兰战争 14.04.2023

结束对上海的访问后，巴西总统卢拉继续北上，周五在北京同中国国家主席习近平举行会谈。两人盛赞双边经济和外交合作的前景，呼吁通过对话和谈判结束俄乌冲突。

广告

媒体看中国

China | Außenministerin Annalena Baerbock und Wang Yi

德语媒体：乌克兰战争与台海局势

为期三天的七国集团外长会议，周二在日本闭幕。各国除了承诺加强对俄制裁之外，也对中国在台湾海峡不断升级的军事威胁提出警告。