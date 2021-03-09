巴西最高法院推翻对前总统卢拉的贪腐判决

（德国之声中文网）4月15日，巴西最高法院表决通过撤销对前总统路卢拉的刑事定罪。

3月8日，联邦大法官法欣宣布取消对前总统卢拉涉嫌贪腐判决。昨天举行的表决中， 8票同意3票反对。

卢拉为何被定罪？

现年75岁的卢拉于2003年至2011年期间出任巴西总统。2014年，巴西司法机关启动名为“洗车行动”的大规模反腐调查。2017年至2019年，卢拉先后因两起案件被判贪腐罪名成立，刑期总和为25年11个月。

2019年11月，巴西联邦最高法院认定涉案人员在所有上诉结束前可不入狱服刑，卢拉得以结束一年多的牢狱服刑。卢拉坚称所谓贪腐指控是针对他的政治阴谋。

有望挑战现任总统博尔索纳罗

可能再次参选总统

卢拉并没有获得完全清白之身，推翻对他的定罪是因程序原因。法官仍然可以决定将将针对卢拉的案件移交给巴西利亚或圣保罗的联邦法院。

但由于目前没有定罪，卢拉现在有资格再次参选。他是现任总统博尔索纳罗的反对者中的热门人选，可能代表于2003年至2016年执政巴西的左翼工人党在2022年与这位右翼现任总统对决。

卢拉可能是左翼工人党最出色的政治家。他曾担任过两届总统，在此之前还曾三次参加总统竞选。

早期民调显示，他和博尔索纳罗之间的竞争将会非常激烈。

张平/ 叶宣（德新社、路透社）

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