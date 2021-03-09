 巴西最高法院推翻对前总统卢拉的贪腐判决 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

巴西最高法院推翻对前总统卢拉的贪腐判决

巴西最高法院表决通过撤销对前总统路卢拉的刑事定罪。恢复自由之身的卢拉可能在2022年再次参加总统竞选。

Brasilien Luiz Inacio Lula da Silva

巴西前总统卢拉的贪污定罪被判无效。

（德国之声中文网）4月15日，巴西最高法院表决通过撤销对前总统路卢拉的刑事定罪。

3月8日，联邦大法官法欣宣布取消对前总统卢拉涉嫌贪腐判决。昨天举行的表决中， 8票同意3票反对。

卢拉为何被定罪？

现年75岁的卢拉于2003年至2011年期间出任巴西总统。2014年，巴西司法机关启动名为“洗车行动”的大规模反腐调查。2017年至2019年，卢拉先后因两起案件被判贪腐罪名成立，刑期总和为25年11个月。

2019年11月，巴西联邦最高法院认定涉案人员在所有上诉结束前可不入狱服刑，卢拉得以结束一年多的牢狱服刑。卢拉坚称所谓贪腐指控是针对他的政治阴谋。

Brazil's President Jair Bolsonaro speaks to the media about the emergency financial aid by the federal government during coronavirus disease (COVID-19) crisis in Brasilia

有望挑战现任总统博尔索纳罗

可能再次参选总统 

卢拉并没有获得完全清白之身，推翻对他的定罪是因程序原因。法官仍然可以决定将将针对卢拉的案件移交给巴西利亚或圣保罗的联邦法院。

但由于目前没有定罪，卢拉现在有资格再次参选。他是现任总统博尔索纳罗的反对者中的热门人选，可能代表于2003年至2016年执政巴西的左翼工人党在2022年与这位右翼现任总统对决。

卢拉可能是左翼工人党最出色的政治家。他曾担任过两届总统，在此之前还曾三次参加总统竞选。

早期民调显示，他和博尔索纳罗之间的竞争将会非常激烈。

观看视频 01:06

疫情下的巴西海滩人挤人

张平/ 叶宣（德新社、路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

DW.COM

巴西“特朗普”大幅改组内阁为哪般？

巴西总统博索纳罗大幅改组内阁。多名重量级部长被撤换，其中包括被视为现政府“意识形态派”支柱的外长阿劳若（Ernesto Araújo）。  

对巴西前总统卢拉的判决被推翻

巴西一法官推翻了对前总统卢拉的刑事定罪，从而为这位广受欢迎的左派政治家参加明年大选打开了大门。  

相关内容

Frankreich Ehem. brasilianischer Präsident Lula Da Silva

对巴西前总统卢拉的判决被推翻 09.03.2021

巴西一法官推翻了对前总统卢拉的刑事定罪，从而为这位广受欢迎的左派政治家参加明年大选打开了大门。

Brasilien Porto Alegre COVID-19 Impfstoff Freiwillige Testphase

中国疫苗引发巴西政坛斗争 22.10.2020

巴西卫生部长帕祖洛10月20日宣布将购买4600万剂北京科兴与巴西布坦坦研究所合作研发的新冠疫苗，但巴西总统博索纳罗21日却表示，巴西不会购买中国疫苗。巴西卫生部随即也发表声明称，无意购买中国疫苗。

Peru Coronavirus | Beisetzung der Opfer

拉美国家如何面对北京的疫苗外交 14.11.2020

拉丁美洲国家受到新冠疫情的严重冲击，各界一度对北京掩饰病毒来源的强烈质疑与谴责。在北京展开疫苗外交后，巴西、墨西哥和秘鲁等拉美国家如何应对?

广告

媒体看中国

China Qingdao | Kräne am Hafen

德语媒体：中国的经济增长奇迹还会撑多久？

中国第一季度同比增长出现了18.3%的创纪录增幅。《经济周刊》指出，如果从这些令人印象深刻的数字中得出结论，认为中国的增长将保持下去，那就错了。《法兰克福汇报》则关注到德中法三国领导人的气候峰会，指出中国正努力寻找同盟对抗美国。  