巴西最高法院仍拒绝解禁X

巴西最高法院拒绝解除对社媒平台X的禁令。一天前，X方面曾表示已按要求任命了在巴西的法人代表且封锁了多名正接受传播阴谋论调查的用户，由此申请解禁。法官现在表示，只有再支付1000万雷亚尔罚金才可解禁X。

（德国之声中文网）巴西最高法院法官德莫拉斯(Alexandre de Moraes)当地时间9月27日表示，如果X（前推特）额外再支付1000万雷亚尔（约合184万美元）的罚金，该社媒平台才能被解禁。目前，X以及同属亿万富翁马斯克的Starlink在巴西的银行账户已经被罚没了1835万雷亚尔（337万美元），理由则是9月中旬X通过云服务商Cloudflare让用户能够继续访问该社媒平台。X公司则表示，该举动旨在更换网络服务商以更好服务拉美用户，只是无意中让巴西用户又能暂时重新使用X。

巴西最高法院8月底下令在该国关停社媒平台X，理由是马斯克拒绝删除数十个右翼账号，且未按照命令在巴西任命新的法人代表。最高法院法官德莫拉斯强调这是巴西打击虚假信息行动的一部分，并因此和马斯克屡屡发生言语冲突。马斯克甚至将这名法官称为“邪恶独裁者”。

右翼的巴西前总统博索纳罗今年9月初还动员数千民众上街抗议最高法院以及法官德莫拉斯的封禁X之决定。德莫拉斯和博索纳罗有着个人恩怨：两年前，最高法院以博索纳罗试图诋毁巴西选举制度为由，判决其2030年前不得再度参选。当时败选的博索纳罗曾对选举结果提出异议，而他的支持者也效仿美国国会山事件，冲击了巴西的议会。

巴西最高法院法官德莫拉斯表示，如果X额外再支付1000万雷亚尔（约合184万美元）的罚金，该社媒平台才能被解禁 图像来源: Carla Carniel/REUTERS

尽管X本周明显软化了立场，按照法院要求任命了在巴西的法人代表并封禁了几十个巴西右翼用户，但是法官德莫拉斯仍未予以解禁。目前尚不清楚X是否会按照最新要求再缴纳1000万雷亚尔的罚金。

目前，巴西用户只能通过VPN等翻墙手段来访问X。不过，最高法院8月底曾明确表示，任何试图翻墙访问X的人都会面临每天约9000美元的罚款，这高于巴西的人均年收入。尽管如此，来自巴西的VPN连接需求依然在短短几天内翻了十多倍。

（德新社、路透社、美联社）



翻墙罚款9000美元 巴西新规引爆争议 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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