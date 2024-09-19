巴西最高法警告马斯克：违规将遭重罚

社媒平台X进行系统升级后，很多巴西用户得以重新使用社媒平台X。巴西最高法院威胁说，如果X平台不执行禁令，将面临巨额罚款。

（德国之声中文网）（德国之声中文网）X在巴西被下架后，周三（9月18日）该国大批用户突然得以重返X平台，其中一些人欢呼雀跃，称这是马斯克一次藐视法律的创举。

但一天后，巴西最高法院即对X公司发出威胁，称如果不遵守在巴西停用X平台的命令，将面临巨额罚款。巴西司法部门指责X在线服务企图通过技术手段规避命令。

此前，X平台的老板马斯克同巴西最高法院大法官莫拉艾斯（Alexandre de Moraes ）争吵数月。X公司拒绝封禁那些传播阴谋论和虚假信息的右翼激进分子的账户，马斯克指责，法院的要求侵犯了言论自由。

8月底，巴西最高法院下令该国各移动通讯公司和网络服务商封禁X平台，仅数小时之后，巴西用户就已无法登录X平台。

X平台升级：部分巴西用户得以重新登录

周三，X平台稍后解释说，更换网络服务商时，“对巴西用户的服务无意中得以暂时恢复”。

X平台全球事务团队发表声明称，由于除巴西外的南美洲其他地区的一些网络设施无法访问，导致X平台不得不更换网络服务商。该团队补充到，巴西用户访问X平台的渠道可能很快就会再度被封禁。

巴西因特网和通讯服务商联合会(Abrint)表示，X平台升级的过程中，一些巴西用户被转移至巴西境外的第三方云服务，使这些用户得以在不使用翻墙软件(VPN) 的情况下，访问X平台。

X得以部分访问后，巴西通讯监管机构（ Anatel）正在努力通知网站服务商和通讯公司，让他们尽快重新封禁X平台。一名知情者表示，至于网络运营商需要多长时间才能完成使命，目前尚不得而知。

巴西因特网和通讯服务商联合会一名董事表示，巴西通讯监管机构任何执行最高法庭X平台封禁令的补充说明，都需要在措辞方面相当谨慎。而封禁云服务更是非常复杂，很容易危害到政府运作和金融服务。



（路透社）

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