巴西拟立法禁华为5G 博索纳罗孤掌难鸣

(德国之声中文网) 根据路透社12月8日报导，两名消息人士表示，巴西正在寻求以法律途径排除中国企业华为参与5G网络建设。这两名消息人士指出，巴西总统博索纳罗的国家安全顾问艾雷诺 (Augusto Heleno)以及负责管理电信商与设备商安全条款的巴西国家通讯管理局都在研究一份总统命令。

其中一名得以检视总统命令消息人士表示: 「巴西国家通讯管理局需要有法源才能为5G频谱拍卖制订规则...但是若只有总统国家安全顾问的指示的话并不足够，所以他们期望能有总统的命令，支持任何对华为实施的禁令。」

业界代表表示，这样的总统命令可能会引发一场与电信商之间的法律战。对于已经开始使用华为设备的电信商而言，如果政府发布华为禁令，他们会被迫花大钱更换设备，因此他们十分反对禁用华为。

巴西在3月制定的规则要求企业担保数据的可靠性，允许他们的系统被稽查，而且也要求他们必须与地理区域内的设备供应商合作。但是这项规则没有办法排除华为。

另一名消息人士指出，政府为了阻挡华为，考虑排除没有在圣保罗的BOVESPA交易所上市的供应商，但是这么做的话其他公司也会连带被影响。

但该消息人士警告，如果为了不影响其他公司而只针对华为，在法理上可能站不住脚: 「在缺乏合理正当性的前提下，如果制定一个只限制一家公司的规则，在法院会站不住脚。」他说: 「这不只会拖累科技发展的速度，也会影响巴西在其他方面与中国的贸易关系。」

华为深入巴西电信基础建设

根据路透社，博索纳罗追随他的盟友－美国总统特朗普，在缺乏证据的前提下反对华为，声称华为与中国共产党共享数据。但是由于中国是巴西的最大贸易伙伴，博索纳罗的主张在政府内部与国内业界都面临反对声浪，就连副总统漢密爾頓·穆朗(Hamilton Mourão)都不支持。

巴西大部份电信业者早在架设3G和4G网络时使用的就已使用华为产品。根据游说团体Conexis的数据，隶属于巴西电信业者Telefônica Brasil的巴西最大手机公司Vivo，在其网络中有65%使用了华为产品。其他电信公司如Claro、Oi和TIM则分别在其电信网络中有55%、60%和45%使用了华为产品。

华为表示，他们已经在巴西营运了22年，使用的都是最高规格的国际数据安全标准，和该公司在全世界其他170个国家所做的没有不同。华为也已经开始在巴西与所有电信公司开始测试5G设备。华为在声明中说，「希望所有相关决定都是根据严谨的技术、不带歧视的方式所做出，也对自由市场有利。」

巴西原先计划在明年6月执行5G频谱拍卖，但是法律战可能会延后这个计划，而因此将巴西进行5G网络转型的时程再往后延。

张慈/邹宗翰 (路透社)

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