 巴西批准两新冠疫苗 本周开始接种 | 科技环境 | DW | 18.01.2021

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科技环境

巴西批准两新冠疫苗 本周开始接种

巴西当局紧急批准了两剂疫苗，分别为阿斯利康与中国科兴共同生产的疫苗、以及阿斯利康与牛津大学研发的疫苗。然而，这两剂疫苗即便全数到货也不够巴西全人口施打。

Brasilien Covid-19 | Sinovac und AstraZeneca Notfallzulassung

54岁的Monica Calazans是一位护士，也是巴西第一位疫苗接种者。

DW.COM

印度尼西亚总统星期三率先接种了北京科兴研发的新冠疫苗；在中国，这款疫苗也已经大规模供货。但是，这款疫苗的有效性，依然让许多人产生了怀疑。在中国社交媒体上，一些网友呼吁尽快公布科兴疫苗临床试验的完整数据。

1月7日，巴西布坦坦研究所发布数据称，北京科兴研发的新冠疫苗在第三期临床试验中的有效保护率为78%。不过，巴西一家媒体日前报道称，科兴疫苗的整体有效性不到60%。布坦坦研究所则驳斥这条新闻“纯属猜测”。

中国科兴新冠疫苗临床测试结果出炉，虽然其有效率较西方药厂的新冠疫苗为低，仍吸引巴西政府大手购入。巴西将于本月稍后开始为国民接种。

(德国之声中文网) 巴西卫生监管机构周日(1月17日)紧急批准使用科兴-阿斯利康共同生产的新冠疫苗，以便着手进行该国饱受争议、拖延已久的新冠病毒防疫计画。

巴西卫生部长帕洛祖(Eduardo Pazuello)宣布，周一(1月18日)起对27个州分派疫苗，以便周三起全面展开疫苗接种。

巴西预计在接下来短短几天内，分派600万剂中国科兴与阿斯利康共同生产的疫苗，同时也在等待另外200万剂由阿斯利康和牛津大学共同生产的疫苗(Covishield)。然而巴西传染病专家马西尔(Ethel Maciel)表示，这些消息振奋人心，但是600万剂疫苗仍然不足以让全部人口免疫，政府能在多短时间内获得更多疫苗也尚不清楚。

巴西总人口约2亿1300万人，而该国目前是新冠疫情世界第二严重的国家，全国死亡病例已经超过20.9万人，仅次于美国。

目前巴西接种疫苗的重点对象是一线医护人员。根据联邦政府的防疫计划，如果获得更多疫苗，巴西预计会将施打对象扩大到原生居民、60岁以上老年人以及原本就有疾病的人。

Brasilien Covid-19 | Sinovac und AstraZeneca Notfallzulassung

圣保罗州长多利亚在恭喜这位护士成为全国首位接种者时哭了

疫苗卷入政治争议

巴西国家卫生监督局(Anvisa)在巴西首都巴西利亚召开会议时，抗议人士聚集在门外，为一个巴西总统博索纳罗的肖像充气，肖像手上还滴着象征性的血液。

博索纳罗因淡化疫情风险而受到抨击，最近一波疫情冲击巴西北方几个州，让他遭遇到更多批评。

中国科兴公司与巴西圣保罗布坦坦研究所(Butantan)合作生产的疫苗CoronaVac也被卷入政治角力中。CoronaVac已经被批准在中国、印尼和土耳其紧急使用。博索纳罗曾多次试图诋毁CoronaVac，但圣保罗州长多利亚(Joao Doria)是CoronaVac的捍卫者。

圣保罗目前已有600万剂CoranaVac疫苗，卫生部也已与布坦坦研究所签署协议，将再生产1亿剂。

本月初巴西表示，中国疫苗已被证明在预防感染病毒方面有50%的效果。至于牛津疫苗，12月公布的结果发现，其有效性根据剂量的不同，介于62%到90%之间。两者似乎都没有达到美国制药公司辉瑞和莫德纳(Moderna)公司开发的疫苗90%以上的有效性。全球卫生当局声称凡是有效性高于50%的疫苗都是有用的。

张慈/杨威廉 (美联社、法新社)

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