巴西总统追随者希望军队介入取缔禁足令

（德国之声中文网）巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）的许多支持者走上街头，抗议该国多省针对新冠疫情实行的禁足令以及关闭商店的措施。

博尔索纳罗总统对聚集在首都巴西利亚军队总部外的示威者说：“你们必须为你们的国家而奋斗。”这位右翼民粹主义总统表示：“我来这里是因为我相信你们在这里，因为你们相信巴西”。这位军人出身，现年65岁的巴西总统表示，他将为巴西的民主与自由而奋斗。

渴望专制统治

示威者挥舞着巴西国旗并高喊：“关闭国会”，“关闭最高法院”。横幅上写着：“在博尔索纳罗执政期间的军事干预”。此外，参加集会者还要求重新启动“ AI-5”法规。在1964-1985年的巴西军事独裁时期，该法规曾被用来镇压政府异议人士和反对派议员。

巴西总统支持者举行示威

巴西总统博尔索纳罗坚信新冠病毒引起的肺炎只是一种“轻度流感。”他将全球范围内开展的抗击病毒斗争称为“歇斯底里”。直到上周四（4月16日），博尔索纳罗才释放了深受民众欢迎的卫生部长曼达塔（Luiz Henrique Mandetta）。尽管总统反对，但是这位卫生部长仍坚持在疫情期间实施严格的禁足措施。

巴西是拉丁美洲感染冠状病毒人数最多的国家。迄今已经有大约39000人感染了病毒，导致2400多人死亡。



李京慧 / 达扬（德新社，法新社）