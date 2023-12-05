巴西总统：联合国未能履行维护世界和平的使命

（德国之声中文网）正在德国访问的卢拉周一表示："只有当各方坐在谈判桌上，才有可能讨论和平。而让冲突双方坐在谈判桌上，恰恰是联合国的职责，而联合国并没有履行这一职责。"

卢拉说，联合国并没有扮演其成立之处被赋予的"历史性角色"，而俄罗斯、乌克兰以及中东所发生的冲突，"正是人类非理性一面的充分体现。"

卢拉尤其对联合国安理会提出批评。他表示，法国、英国、美国、俄罗斯和中国等五个常任理事国本应是世界和平的保障，但这五个国家恰恰是最大的武器生产国、销售国，并在不与安理会协商的情况下发动战争。卢拉说，有鉴于此，巴西在担任G20主席国期间，将在明年就建立"全球治理"机制的必要性展开讨论。

对于中东冲突，卢拉表示，以巴民众在两国方案框架内和平共处，是解决争端的唯一出路，但现在解决冲突的前景已经变得愈来愈渺茫。卢拉说，巴西担任G20主席国期间，会将以巴冲突纳入讨论议题。

有记者问道，对于因涉嫌参与绑架乌克兰儿童，而遭国际刑事法庭通缉的俄罗斯总统普京，巴西是否会实施逮捕时，卢拉表示，这一问题不在他的职权范围之内。"他是否会被逮捕，他是不是来巴西？也许会，也许不会，这一切都需要司法部门来做决定。" 巴西是国际刑事法庭的成员，而美国和俄罗斯则对设址海牙的这一法庭不予认可。

德巴两国举行政府磋商之际，周一，肖尔茨在总理府会晤了来访的巴西总统卢拉。会晤开始前，德国政府发言人黑伯施特赖特（ Steffen Hebestreit）曾表示，对于当前世界上的一系列冲突，双方存在一些不同看法。

巴西总统卢拉在俄乌战争问题上的立场，令支持乌克兰的西方国家政府感到不解。左翼政治家卢拉认为，乌克兰对俄乌战争的爆发也应承担部分责任，并指责向乌克兰提供军援的国家人为地延长了战争的持续时间。

相反，肖尔茨则一再重申，面对俄罗斯的侵略行为，乌克兰拥有自卫权利。他强调，绝不容许出现"指令性的和平"。

在评价以哈战争方面，德国和巴西的立场也存在差异。卢拉及其政党将以军对伊斯兰激进派组织哈马斯十月初恐怖袭击的回应同"恐怖主义"相提并论，并称以色列在加沙地带进行"种族屠杀"。以哈冲突中，德国联邦政府坚决站在以色列一方，并不断重申以色列拥有自卫权利。

（法新社）

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