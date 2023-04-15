巴西总统：愿与中国、阿联酋联手调解俄乌冲突

（德国之声中文网） 卢拉说，已经与阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，以及中国领导人习近平谈过组建调解小组的事宜。他还建议可以与其他国家一起，参考G20集团的模式组建一个小组。

卢拉说：“20国集团的成立是为了拯救陷入危机的（世界）经济。”他认为，现在必须建立 “另一种20国集团，以结束这场战争并创造和平”。他坚信这将获取巨大的成功。他还补充说，自己已经与美国总统拜登、德国总理肖尔茨、法国总统马克龙和一些南美国家的领导人提过这一倡议。

卢拉强调，战争是由“两个国家的决定”引起的。俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽伦斯基都没有采取主动行动来结束战争。“欧洲和美国继续以自己的方式让战争持续下去”。卢拉要求他们应该坐下来，说“够了”。

卢拉在此前访问中国期间，批评西方通过向乌克兰提供武器延长了战争。他周六在北京说，美国“必须停止推动战争，开始谈论和平”，而且欧盟也应该讨论和平。

卢拉：美国需停止在乌克兰“鼓励战争”并谈论和平

卢拉对中国的访问，旨在加强双边关系，并体现巴西在其执政后又“重回世界政治舞台”。中国是巴西最重要的贸易伙伴。在北京期间，卢拉对美元在世界贸易中的霸主地位提出质疑，并提议为金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）之间的交易设立一种新的货币。

在此之前，卢拉还提议乌克兰放弃对克里米亚半岛的主权诉求以换取和平，遭到基辅的拒绝。而中国在今年2月公布一份乌克兰和平立场文件，也被西方认为缺乏具体的可实施内容。中国和巴西都没有对俄罗斯侵略乌克兰进行谴责，也未参与对俄罗斯的制裁。但两国政府都批评美国对乌克兰的援助。

（法新社）

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