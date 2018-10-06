巴西总统大选进入第二轮“巴西特朗普”稳稳领跑

(德国之声中文网) 有2亿1千万人口的巴西在周日（10/07)，预计将选出总统、众议员、参议员、州长与州议员。

根据官方结果，博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)获得了46.03％的选票，而代替前总统卢拉出征的工党候选人阿达（Fernando Haddad）获得了29.28％的选票。其他候选人得票率远不如二人。

博尔索纳罗在最终统计中未能获得超过50％的选票，10月28日，他将与左翼哈达德在第二轮投票中对决。

博尔索纳罗是谁？

被视为「巴西特朗普」的博尔索纳罗曾任陆军上尉，一直致力于打击暴力和腐败。但其赞颂军事独裁，贬损女性和同性恋者的评论引发争议。此外，巴西警察经常被外界认为滥用暴力，但他却呼吁放鬆管制警察来打击犯罪。

阿达替被判入狱的前总统鲁拉 (Luiz Inacio da Silva)代打上阵。工党前总统鲁拉（Luiz Inácio Lula da Silva）原本要再次参选，却因为涉嫌贪污而遭判刑入狱而失去候选人资格。

夏立民 / 文木 (法新社、德新社、路透社)