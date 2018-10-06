 巴西总统大选进入第二轮“巴西特朗普”稳稳领跑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2018

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时政风云

巴西总统大选进入第二轮“巴西特朗普”稳稳领跑

在巴西总统大选中，没有候选人获得绝大多数票。极右翼候选人博尔索纳罗以大约46%的支持率遥遥领先。工党候选人阿达支持率接近30%，第二轮决战将在本月28日举行。

Brasilien Bildkombo Jair Bolsonaro und Fernando Haddad

极右派博尔索纳罗(左) vs. 左派阿达 (右)。

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本周日（10月7日），曾经的景气国家巴西选举新总统。因经济危机和腐败丑闻而激愤的巴西社会有可能继续分裂。 (06.10.2018)

(德国之声中文网) 有2亿1千万人口的巴西在周日（10/07)，预计将选出总统、众议员、参议员、州长与州议员。

根据官方结果，博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)获得了46.03％的选票，而代替前总统卢拉出征的工党候选人阿达（Fernando Haddad）获得了29.28％的选票。其他候选人得票率远不如二人。

博尔索纳罗在最终统计中未能获得超过50％的选票，10月28日，他将与左翼哈达德在第二轮投票中对决。

博尔索纳罗是谁？

被视为「巴西特朗普」的博尔索纳罗曾任陆军上尉，一直致力于打击暴力和腐败。但其赞颂军事独裁，贬损女性和同性恋者的评论引发争议。此外，巴西警察经常被外界认为滥用暴力，但他却呼吁放鬆管制警察来打击犯罪。

阿达替被判入狱的前总统鲁拉 (Luiz Inacio da Silva)代打上阵。工党前总统鲁拉（Luiz Inácio Lula da Silva）原本要再次参选，却因为涉嫌贪污而遭判刑入狱而失去候选人资格。

夏立民  / 文木 (法新社、德新社、路透社)

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