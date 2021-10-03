 巴西总统大选：卢拉首战告捷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.10.2022

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巴西总统大选：卢拉首战告捷

巴西前总统、左翼政治家卢拉在总统选举首轮投票中，战胜现任总统博索纳罗，得票第一多。他们二人将进入10月底举行的对决，胜者当选巴西总统。

卢拉：我也想第一轮就成功，但不是每次都能实现

卢拉：我也想第一轮就成功，但不是每次都能实现

（德国之声中文网）巴西左翼政治家、前总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在第一轮投票中获得48.3%的支持率。其对手、右翼民粹的现任总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）得票率为43.3%。鉴于候选人都未能达到50%的门槛，巴西本次总统的对决投票将在10月30日举行。

卢拉对媒体表示，“我希望在第一轮就获胜，但这不是每次都能实现”。

博索纳罗对记者说，他将建立“正确的政治联盟以赢得大选”。

投票结果比之前民调预测有很大不同：各类民调在投票前基本一致显示卢拉将得到50%至51%的选票，从而一轮定音，无需再举行第二轮选举；而博索纳罗只能得到36%至37%的支持率。

总统选举的当日，巴西还在27个省同时举行省长选举，此外，国会以及各省议会都重新选举。

博索纳罗：建立“正确的政治联盟以赢得大选”

博索纳罗：建立“正确的政治联盟以赢得大选”

卢拉和博索纳罗：二人有何不同？

卢拉的政治生涯开始于巴西工会。他曾两度当选巴西总统（2003-2010），因腐败罪2018年4月至2019年11月被判入狱。2021年，他的案子因程序错误被推翻，此后，卢拉又活跃在巴西政坛。

现年76岁的卢拉得到巴西东北部贫困人民以及中、低收入阶层的支持。他主张扩大福利制度、加强法制国家，向富人提高征税。卢拉反对在亚马逊地区非法开矿，坚定同砍伐热带雨林行为做斗争。

博索纳罗在投票前表示，有如此众多的人支持他，他不赢，谁赢？！他还散布投票机被操纵的谣言，称如果投票的条件正常，他将得到压倒性支持，“其它结论均均不存在”，而他只承认“干净选举”产生的结果。但他此次尚未对投票结果表示质疑。

巴西是新冠疫情伤害最严重的国家70万人死于该病或同该病有关的病症。4年前，博索纳罗竞选巴西总统时向民众许诺，打击腐败、降低失业率以及振兴该国经济，4年过后，其中兑现的不多。博索纳罗认为，是新冠疫情和干旱困住了巴西经济的手脚。

周日投票之前，巴西情势紧绷，人们担心本已十分糟糕的暴力问题会进一步恶化，卢拉阵营已有至少3名支持者遭到对方阵营支持者杀害。

（综合报道）

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