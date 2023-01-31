时政风云

巴西总统呼吁中国：是时候出面调停俄乌战争了！

德国总理肖尔茨到访巴西，此次南美之旅他还访问了阿根廷和智利。与巴西总统卢拉会晤后，两人召开了联合记者会。肖尔茨对巴西重返国际舞台感到高兴。卢拉表示，俄乌战争也是这次两人讨论的一个重点，他呼吁中国在俄乌和平谈判中发挥作用，也强调巴西不会偏袒任何一方。