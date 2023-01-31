巴西总统呼吁中国：是时候出面调停俄乌战争了！

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德国总理肖尔茨到访巴西，此次南美之旅他还访问了阿根廷和智利。与巴西总统卢拉会晤后，两人召开了联合记者会。肖尔茨对巴西重返国际舞台感到高兴。卢拉表示，俄乌战争也是这次两人讨论的一个重点，他呼吁中国在俄乌和平谈判中发挥作用，也强调巴西不会偏袒任何一方。
德国总理肖尔茨结束对南美三国的访问。在巴西，德国希望恢复此前受损的双边关系。在阿根廷和智利，肖尔茨试图寻获能为德国能源转型提供必要资源的伙伴。
美国总统拜登表示，不会向乌克兰提供F-16战斗机。德国上周也有类似表态。法国总统马克龙则表示不排除，但也警告要防止战争升级。巴西总统卢拉拒绝了德国的请求，表示不会向乌克兰提供猎豹式防空坦克的弹药。卢拉还称，打算与中国国家主席习近平一道在交战双方之间进行调解。
巴西總統盧拉25日表示，他贊成南方共同市場與中國達成協議，以實現南美洲貿易集團的現代化，但在此之前，應先與歐盟簽署自由貿易協定，並試圖勸說烏拉圭，不應持續單獨與中國政府進行貿易談判。
美国国务卿布林肯访华前夕，中美两国间的唇枪舌战仍在升温。美国指控中国国企暗中向俄罗斯提供帮助，而中方则回应称，"美国才是乌克兰危机的始作俑者和最大推手，持续向乌克兰输送重型武器和攻击性武器，不断抬升冲突的长度和烈度。"
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