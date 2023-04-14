巴西总统卢拉：美国需要停止鼓励战争

（德国之声中文网）巴西总统卢拉周六结束访问中国行程。他在启程前往阿联酋之前在北京对记者表示：“美国需要停止鼓励战争，开始谈论和平。欧盟需要开始谈论和平。” 如此，国际社会才能说服俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基“和平符合全世界利益”。

卢拉此次访问巴西最大贸易伙伴，重点在于强化关系，并传播作为国际舞台关键角色“巴西回来了”的信息。

法新社指出，卢拉也正寻求与华盛顿建立更紧密关系，在两者间进行微妙的平衡。今年二月，卢拉曾在白宫与美国总统拜登会晤。而此次卢拉的访华行程包含在上海的经济议程以及在北京与中国国家主席习近平会谈。

中国外交部在习近平与卢拉会晤后发布“中巴关于深化全面战略伙伴关系的联合声明”，除了提到将继续推动两国政府间互访和各部门对话交流，增进政治互信外，巴西重申“坚定奉行一个中国原则”，“中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分”。

针对乌克兰战争，双方一致认为对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路，一切有利于和平解决危机的努力都应得到鼓励和支持，呼吁更多国家为“推动乌克兰危机政治解决发挥建设性作用”。

有别于西方国家，在俄罗斯入侵乌克兰后，中国和巴西皆未对莫斯科实施制裁，并且都试图将自己定位为实现和平的调解人。

在启程访华前，卢拉曾建议建立一个国家集团来调解战争，并表示将在北京讨论相关议题。在被问及与习近平谈话后，该倡议是否有进展时，卢拉没有透露细节。

他表示，“重要的是要有耐心”与普京和泽连斯基交谈。“但最重要的是必须说服那些提供武器、鼓励战争的国家停止”。

习近平与卢拉在北京会晤

习近平会卢拉：谈经济合作、乌克兰战争

习近平周五在北京人民大会堂为到访的巴西总统卢拉举行了欢迎仪式，随后两人举行了闭门会谈。

会谈主要聚焦经贸关系等发展合作领域。据中共外交部发布的新闻稿，习近平指出，中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家和重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴，拥有广泛共同利益。

习近平强调，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展同巴西关系，将中巴关系置于外交优先位置。他还说，中国着力推动高质量发展，加快构建新发展格局，推进高水平对外开放，将为包括巴西在内的世界各国带来更多机遇。

巴西总统呼吁中国：是时候出面调停俄乌战争了！

国际秩序、乌克兰战争

据中方新闻稿，卢拉表示，中国是当今世界政治、经贸、科技等各领域不可或缺的重要力量，为促进世界和平与发展发挥着至关重要的作用。巴西从推动建立公正合理的国际秩序的战略高度致力于同中国发展更紧密的关系。他还强调，巴中在很多重大国际问题上拥有共识和共同利益，双方都捍卫多边主义和国际公平正义。

据央视报道，习近平和卢拉讨论了乌克兰危机，并一致认为对话和谈判是走出危机唯一可行的途径。

在俄罗斯侵乌战争的问题上，巴西和中国都对外强调其"中立"立场，避免正面谴责俄罗斯。卢拉不久前还曾提议由中国牵头建立多边机制，来调停俄乌冲突。不过与中国将战争责任归咎于西方不同，卢拉日前表示，俄罗斯出兵攻击一个主权国家是一个错误。

签署15项协议

习近平和卢拉还出席了两国一系列协议的签署仪式。巴西外交部发布的消息称，双方签署了15项协议，涉及贸易、金融、农业、航空等诸多领域。美联社报道称，这显示了自今年1月卢拉就任总统以来中巴关系的改善。他的前任博索纳罗任期内，巴西与中国的关系相对紧张。许多中国企业暂停了与联邦政府的合作计划，转而推动与各州政府的合作。

卢拉访华第一站是上海

中国自2009年起取代美国，成为巴西最重要的贸易伙伴；同时也是巴西大豆、铁矿石和石油最重要的市场。如今，巴西也是拉丁美洲最大的中国投资接收国。根据中国商务部的数据，2022年，中国和巴西的双边贸易额达1714亿美元。

卢拉的访华代表团成员包括环境部长等共八位部长，巴西利亚州长等巴西东北部地区的共五位州长，以及200多名商界领袖。

习近平表示，"持续健康稳定发展的中巴关系必将为地区乃至世界的和平稳定和繁荣发展发挥积极而重要的作用"。卢拉则在会见习近平之前表示，巴西与中国有着"非同寻常"、日益稳固的关系，两国需要共同合作，以使这一关系不仅停留在商业利益上。

在到北京之前，卢拉在访华的第一站上海出席了巴西前总统罗塞夫(Dilma Rousseff)担任新开发银行行长的就职仪式，还与经济界代表见面，并访问了华为位于上海的创新中心。

（路透社、美联社、法新社）

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