巴西总统博索纳罗确诊感染新冠病毒

(德国之声中文网) 巴西总统博索纳罗周二 (7月7日)在巴西利亚告诉记者，他的新冠病毒检测呈阳性。他前一天就表示自己出现了类似新冠肺炎的症状并会进一步做检测。

博索纳罗戴着口罩确认了他的检测结果为阳性，并说:「我很好，感觉很正常。跟昨天相比，我非常好。我甚至有心情去散步，但由于医疗建议，我不会去，但我非常好。」他不断重复说感觉 「非常好，只有轻微症状」。

这位巴西总统还说，他做了X光检查，肺部 「非常漂亮」。不过此前博索纳罗告知支持者，他一度发烧至38度，浑身酸痛，所以决定做新冠病毒检测。他也说之前感到疲惫，但到了周一晚上开始退烧，周二则感觉状态恢复。

他说:「生活还要继续。我们要好好照顾，特别是老年人和那些有疾病的人。」然后他再次重申他的说法，也就是疫情带来的「附带影响」不应该比疾病本身更大。

博索纳罗表示，未来几天他将在巴西利亚的总统官邸阿尔沃拉多宫工作，通过视频会议进行沟通。如有必要，助理将代表他签署文件。

他还说自己取消了本周的活动，像是原定前往巴伊亚州和米纳斯吉拉斯州的行程。

泛美卫生组织(PAHO)负责人也发出相同信息。传染病主任埃斯皮纳尔(Marcos Espinal)说：「这告诉我们，这种病毒在不可预测，不管你的种族、阶级或你是不是领导人，尽管任何总统身边都有安全保护。」

事实上，博索纳罗忙碌的行程和频繁的公务约会让他比其他巴西人感染风险更高。此外，博索纳罗今年65岁。医学专家认为的新冠肺炎高危人群年龄就是从65岁开始。不过他曾说过，年轻时担任运动员让他就算感染也能很快恢复。

博索纳罗成感染源?

博索纳罗7月2日曾至美国使馆与相关人员交流。根据他的社交网络，当时他坐在其他6人旁边，包括区域发展部长马令侯 (Rogerio Marinho)和国有银行巴西联邦储蓄银行 (Caixa Economica Federal)的首席执行官古伊马烈斯(Pedro Guimaraes)，当时他们都没有戴口罩。

之后，博索纳罗与一些行政部长以及普通民众都有互动。7月4日他与美国驻巴西大使共进午餐纪念美国独立日。当天的照片显示，两人都没有戴口罩。博索纳罗的儿子，也是众议员爱德华多·博索纳罗 ( Eduardo Bolsonaro)，以及5位部长也出席了这次私人午宴。

美国驻巴西大使馆在推特上说：「大使没有出现任何症状，但正在采取预防措施，将做测试，并将遵循筛查规定。

这不是博索纳罗第一次被检测阳性。今年3月，他的代表团成员在美国旅行时感染病毒，博尔索纳罗也曾表示他的检测结果为阴性。6月25日，他也曾在脸书直播中表示以为自己感染了新冠病毒。

而自疫情爆发以来，博索纳罗经常淡化新冠病毒的风险，起初他还称其为 「小流感」。他经常出现在公众场合与支持者握手，与人群打成一片，并不戴口罩，对封锁措施也满不在乎。

这位右翼民粹主义领导人因多次藐视抗疫措施和社会隔离规定而在国内外引发争议。他也出席各项反对巴西各地区省长封锁措施的抗议活动。就在上个月，法院命令他在公共场合戴上口罩。

巴西卫生部目前由临时首席陆军将军帕苏埃洛（Eduardo Pazuello）领导。此前博索纳罗要求他指派的第一位部长下台，第二位部长则是主动辞职。他经常与卫生部长和各州州长就检疫措施和可能的治疗方式有不同意见并产生冲突。

新冠肺炎目前在巴西已造成6.5万人死亡，160万人感染。

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邹宗翰/杨威廉 (路萨社、法新社，德新社、美联社)