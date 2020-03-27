巴西总统博尔索纳罗反对“禁足令”

（德国之声中文网）对于渴望"永远立于不败之地"的巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）来说，这是一次痛苦的失败。里约热内卢一家法院驳回了这位极右翼总统领导下的巴西政府反对实施"禁足令"的建议。法官们命令禁止政府继续"巴西不能停摆"的宣传。虽然巴西的新冠病毒感染率不断上升，但博尔索纳罗总统仍拒绝采取严格的限制措施。

健康威胁

此外法官还宣布，政府官员不得传播没有科学依据的有关新冠病毒的信息，或"别有用心"的加以利用。

巴西公民社会的代表再次呼吁人们在新冠疫情期间呆在家中，不要听从总统发出的相反呼吁。 巴西主教会议、律师协会、科学院和人权组织在联名签署的一封公开信中说："总统旨在呼吁公民走上街头的虚假信息宣传活动，对所有巴西人的健康构成严重威胁。"

给巴西总统博尔索纳罗画的讽刺漫画

总统父子发布视频

星期四（3月26日）晚上，博尔索纳罗总统和他的儿子弗拉维奥（Flavio）在Facebook上发布了一段视频，展示了巴西南部圣卡塔琳娜州的商店和学校重新开张时人们驾驶汽车游行庆贺的场面。此外，博尔索纳罗父子俩还发布了"巴西不能停摆"的宣传视频。视频呼吁人们仍然继续以往那样的日常生活，尽管根据卫生部公布的最新数据巴西已经有3500人感染了冠状病毒，另有100人死亡。

博尔索纳罗周五（3月27日）便在法庭上遭受失败。他下令几个因新冠疫情实行有限"禁足令"的联邦州取消对教堂和其它礼拜场所的活动限制，但是该法令被法官们判决无效。法院宣布，做出这一裁决的原因是因为教堂和其他礼拜场所是人群聚集的地方。

"他们从不生病"

博尔索纳罗上周曾暗示，巴西人对任何类型的感染都比其他国家的人更具抵抗力。他说："巴西人应该成为一个研究的科目，他们永远不会生病。"这位巴西总统还表示："即使巴西人跳入下水道，也不会发生任何事情。"实际上巴西最近几年已经遭受过包括登革热和寨卡病毒等严重瘟疫的袭击。

财政援助

但是，随着政府逐渐意识到这可能是一场严重的危机，博尔索纳罗现在也宣布了向陷入困境的中小型企业提供数十亿美元援助的计划。博尔索纳罗表示，政府将为这些企业提供约合70亿欧元的资金。他说，新冠病毒危机导致了两大浪潮，先是病毒大流行，接下来是对经济的影响。

州长的自决权

根据政府公布的消息，该援助计划将在此次危机中为约140万家公司和1220万员工提供帮助。本周，巴西议会批准了一项法案，该法案将为失业者和非正规就业人员，例如街头小贩，提供约合107欧元的一次性补贴。

在抵制新冠病毒疫情方面，巴西总统博尔索纳罗仅有一定的权限。例如巴西几个州的州长已经自行颁发抗疫措施。对此巴西总统做出的初步回应是，这些州长们想要摧毁巴西并制造"社会混乱"。

李京慧/乐然 (法新社、路透社等)