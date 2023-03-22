巴西总统三月底访华 金砖国家的未来在哪？

（德国之声中文网）在进一步巩固中国与俄罗斯的伙伴关系之后，中国领导人习近平将于3月底在北京与巴西总统卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）见面。不过，由于卢拉得了轻度肺炎，所以行程比原定计划延后一天至3月26日出发，3月27日抵达中国。北京将借本次访问深化与另一个重要盟友的关系，同时中国也正试图将自己定位成一个可以与美国相抗衡的重要力量。

卢拉将会带着一个由240名商业代表组成的代表团来到北京，这预告了双边贸易关系将是这次访问的主轴。数据指出，中国和巴西之间的贸易量每年高达1500亿美元，2022年巴西对中国的出口达到890亿美元。

专家表示，在过去的20年里，中巴关系有了特殊的进展，中国现在在巴西的各个领域都有投资，同时巴西丰富的资源和市场规模使得该国也成了北京的重要盟友。美洲对话（IAD）亚洲和拉丁美洲项目主任Margaret Myers说：「巴西有很多中国感兴趣的资源，例如巴西的大豆是中国粮食安全考量的主角。」她补充说，鉴于巴西的市场规模，中国公司自然将其作为在拉丁美洲的首个目的地之一。她告诉DW：「2010年时卢拉政府对中国的欢迎以及中国对巴西的投资等，都有助于增长双边互动的活力。」

制造业和农业成重点

其他分析人士指出，卢拉此行的目的是进一步扩大中国在巴西的投资，特别是在制造业领域。 FGV大学的国际法教授Evandro de Menezes de Carvalho说，巴西希望吸引中国公司来帮助促进汽车制造和绿色能源等领域的增长。

JBS是巴西最大的肉类食品生产商

除了新兴行业，农业也将在卢拉为期五天的访华行程中占据要角，来自农产行业的90名代表将随巴西总统前往中国，其中肉品行业尤其渴望获得更多进入中国市场的机会。据路透社报道，大型肉类食品集团JBS SA派出了10个人作为巴西代表团的成员。

佛罗里达国际大学国安学系副主任Leland Lazarus指出，虽然中国将巴西视为其在拉美立足的重要支柱，但卢拉将试图在「争取中国的贸易和投资」以及「在环境问题上对中国采取强硬立场」之间取得平衡。他告诉DW，卢拉不会只是屈于配角，「他可能会继续想办法促进向中国出口冷冻牛羊肉、大豆、铁矿石和原油。同时，（他可能会要求）中国在减少温室气体排放方面做出更多努力，并（要求）在巴西经营的中国国有企业对破坏巴西的自然环境负责。」

对中国主导地位的担忧依然存在

尽管巴西希望与中国保持深入的经济往来，但中国公司在巴西许多行业的主导水平仍令巴西企业和行业领袖感到一定程度的不安。

美国陆军战争学院的拉美研究专家Even Ellis在3月15日发表的一篇文章中指出，在过去20年中，中国企业在巴西的投资额估计达到700亿美元。此外，中国企业在巴西27个州中的23个州开展了各种项目，横跨采矿、农业、工业、电信、金融和医药等领域。

Margaret Myers向DW表示，一些行业和倡议团体对中国在某些领域的参与越来越忧心。她说，巴西的制造业一直在抵制与中国的开放贸易，因为这有可能会使巴西的工业水平和竞争力下降。虽然巴西没有签署与中国的「一带一路」倡议，但Margaret Myers指出，习近平和卢拉此次会面时可能会提到这个话题。

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金砖国家的未来

虽然双边贸易将是卢拉此行的主要目的，但中国和巴西领导人会面的背后也有重要的地缘政治影响。在北京将双边关系升级为「全面战略伙伴关系」之后，两国于2012年签署了一项十年合作计划。今年1月的卢拉就职典礼上，中国派出前副主席王岐山出席，再度突显中国与巴西关系的重要性。

作为金砖国家集团的成员，一些专家预计习近平和卢拉将讨论该组织的现状和未来前景，包括中国与俄罗斯的紧密伙伴关系以及莫斯科如何融入该组织等。 Margaret Myers提到，她预计两位领导人也会讨论到正在进行的乌克兰战争，如乌克兰战争对于金砖国家集团的影响。

Leland Lazarus补充，习近平和卢拉可能会把金砖国家作为「发展中国家合作的一个成功框架」。他告诉DW，尽管习近平可能会寻求对金砖国家的经济领导权，但卢拉可能会要求掌握在气候保护方面的道德领导权。

此外，巴西米纳斯吉拉斯联邦大学国际关系学教授Dawisson Lopes说，巴西作为南美洲的一个主要国家，也可以为中美之间不断上升的紧张局势提供一种平衡的效果。他告诉DW：「鉴于目前的争端，对中国和美国来说，与这个南美洲最大的国家保持良好的关系至关重要」，巴西采取的任何行动都可能影响世界权力平衡。

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