巴西左翼領袖盧拉擊敗博索納羅當選總統

（德國之聲中文網）巴西前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在當地時間週日（10月30日）舉行的總統大選中，擊敗了現任的博索納羅（Jair Bolsonaro）再度成為國家領導人。

根據巴西最高選舉法院， 77歲的盧拉贏得了50.9%的選票，而67歲的博索納羅則獲得了49.1%的選票。官方宣布盧拉獲勝，就職典禮定於明年1月1日舉行。

在盧拉的新任期內，將面臨經濟低迷、預算緊縮和更具敵意的議會。在本月的大選中，博索納羅的保守派聯盟還是在議會中占多數。

不過這並沒有影響這位左派代表人物強勢回歸。在開票結果大勢底定之後，盧拉在推特置頂推文貼出一張他將左手放在巴西國旗上的照片，推文寫道：「民主。」這位巴西史上首位工人出身的總統並不介意露出他失去的的小指，那是他18歲還是板模工人時遭遇工傷意外後的結果。

選舉結果出爐後第一時間，美國總統拜登祝賀魯拉在「自由、公平和可信的選舉」中獲勝，並希望兩國可以有更多合作。法國總統馬克龍也發出祝賀，表示他的當選開啟巴西歷史新頁，他在推特上說：「我們將攜手應對許多共同挑戰，重建我們兩國之間的友誼關係。」

左升右降

代表左派的盧拉當選被視為是對博索納羅極右翼民粹主義的不滿。博索納羅領導的保守派聯盟疫情防控失當，讓巴西成為新冠疫情中死亡人數最多的國家之一，因此失去了支持。

根據路透社，博索納羅多年來一直毫無根據地聲稱巴西的投票制度容易出現作票行為。消息人士透露，選舉當局預期他將對結果提出異議，為了防止他的支持者發起抗議，當局也會做好安全準備。

盧拉在2003至2010年擔任總統期間，曾誓言要帶動國家經濟增長和推行社會政策，幫助數百萬人擺脫貧困。他還承諾保護亞馬遜熱帶雨林，並讓巴西在全球氣候談判中擔任領導者。

哥倫比亞和智利選舉中左翼政黨近年相繼取得勝利，加上這次盧拉當選，有專家認為這顯示千禧年初期的「粉紅浪潮」（pink tide）再現，也就是延續百年來拉美的左派傳統，包括：反美、反壟斷、反自由貿易協定等立場。

盧拉是誰

作為出身貧困的前工會領袖，盧拉在1970年代組織了針對巴西軍政府的罷工。兩屆總統任內，他以商品驅動經濟帶來繁榮，一度受到國內前所未有的歡迎擁戴。然而，他的工人黨後來因嚴重的經濟衰退和破紀錄的腐敗醜聞而陷入困境，他也因賄賂罪被判入獄19個月，但去年被最高法院推翻了這項判決。

（路透社、法新社）

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