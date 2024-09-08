巴西：封禁X平台引发的抗议浪潮加剧

在巴西前总统博索纳罗的支持者看来，最高法院大法官封禁社媒平台X是对言论自由权利的侵犯。不过，这场大规模抗议浪潮的背后，也能看到博索纳罗同巴西司法机构个人恩怨的影子。

（德国之声中文网）社媒平台X在巴西被封禁之后，前总统博索纳罗动员了数以千计的支持者走上街头，对做出封禁决定的最高法院大法官莫拉艾斯（Alexandre de Moraes）表示抗议。在圣保罗利斯塔大道举行的独立日集会上，博索纳罗呼吁对莫拉艾斯启动弹劾程序。来自右翼民粹主义阵营的博索纳罗称，莫拉艾斯是一名“独裁者”，集会民众则高呼“民主”“自由”等口号。

仇恨言论与假新闻

8月30日，最高法院大法官莫拉艾斯宣布在巴西境内封禁X平台。他指责，X平台（前身为推特）没有采取果断措施打击仇恨言论和虚假新闻的传播。而支持右派政治立场的X平台所有者埃隆·马斯克则反唇相讥，称自己是言论自由的捍卫者，并指责莫拉艾斯是在进行新闻审查。

大法官莫拉艾斯敦促X平台屏蔽散布阴谋论和虚假信息的右翼政治家账户，马斯克则认为这是非法要求。因此，总部设在美国的X平台，既没有执行巴西最高法院大法官的要求，也没有支付巴西法庭裁定的罚款。除此之外，莫拉艾斯要求马斯克在指定期限内为X平台在巴西制定法律代表的要求，马斯克也没有予以理会。

应博索纳罗的要求，集会上的支持者全部以国旗颜色着装，以示爱国。 图像来源: Ettore Chiereguini/AP/picture alliance

前总统与大法官的个人恩怨？

对于巴西前总统博索纳罗来说，示威活动可能并不仅只是为了反对X平台遭封禁，同时也事关他同大法官莫拉艾斯的个人恩怨。博索纳罗要求对其所有遭判决的支持者实行特赦，而此举也可能是为了改变他个人的命运。

两年前的总统选举之后，巴西最高法院大法官做出裁定称，因试图诋毁巴西选举制度，博索纳罗在2030年前不得再度参加选举。事发当时，败选的博索纳罗对选举结果提出异议，而他的支持者也效仿美国国会山事件，冲击了巴西的议会。

地方选举前的“肌肉秀”

目前大规模抗议浪潮的另一个背景原因，则是一个月后的巴西地方选举。博索纳罗显然希望通过在巴西人口最多的圣保罗举行集会，来显示他的民意支持率。

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博索纳罗的支持者认为，封禁X平台是在侵犯言论自由权利以及滥用权力，而巴西最高法院大法官莫拉艾斯给出的封禁理由则是打击虚假信息。



（德新社、美联社）

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