巴西客机坠毁 机上61人全部遇难

沃帕斯航空公司2283号航班在圣保罗州的维涅多坠毁，机上61人无人生还。巴西总统卢拉主持了一分钟的默哀仪式，并宣布全国哀悼三天。

（德国之声中文网）周五（8月9日），一架载有61人的飞机在巴西圣保罗州维涅多市坠毁。航空公司证实无人生还。

“公司沉痛宣告，2283号航班上的所有61人都在事故现场遇难，”沃帕斯航空公司在一份声明中说，遇难者中包括57名乘客和4名机组人员。

“目前，沃帕斯的首要任务是竭尽全力为遇难者家属提供帮助，并有效配合当局确定事故原因。”

沃帕斯航空公司最初表示机上有62人——58名乘客和4名机组人员——但后来将这一数字更正为61人。

无人生还 巴西客机居民区坠毁 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

当地消防员证实，这架飞机在距离圣保罗市约80公里的维涅多坠毁。加拿大环球新闻电视台播出显示一片大火以及冒烟的疑似飞机机身的画面。这架ATR-72飞机原计划从巴拉那州的卡斯卡韦尔飞往圣保罗州的瓜鲁柳斯。“目前尚未确认事故的发生原因或机上人员的状况。”沃帕斯航空公司在Instagram上表示。

沃帕斯航空公司的声明称，这架双引擎涡轮螺旋桨飞机在起飞时“没有任何飞行限制，所有系统均正常运行。

法国-意大利合资的飞机制造公司ATR是空客子的公司。该公司表示，其专家正在帮助调查人员进行调查。

卢拉宣布全国哀悼三日

正在巴西南部圣卡塔琳娜州参加活动的巴西总统卢拉请在场人群起立并默哀一分钟。

卢拉表示，似乎所有乘客和机组人员都已经遇难，但并未详细说明他是如何获得这些信息的。

“一架飞机刚刚在圣保罗州的维涅多坠毁，机上有58名乘客和4名机组人员，似乎所有人都已遇难。”卢拉说，提到的是之前报道的遇难人数。

随后，卢拉宣布全国哀悼三日。

“消防员已经抵达2283号航班坠机现场，事故发生在维涅多的下午早些时候。我向所有遇难者和受到这场悲剧影响的人们表达慰问。”圣保罗州州长德·弗雷塔斯（Tarcísio Gomes de Freitas）在前推特平台X上发文说。

（美联社，路透社，法新社，葡通社，德新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

