 巴西大选效應﹕拉丁美洲或重返强人政权？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

巴西大选效應﹕拉丁美洲或重返强人政权？

「巴西特朗普」博尔索纳罗在大选中获得压倒性胜利，专家纷纷预测拉丁美洲將出現「博尔索纳罗效应」。他的胜选也代表拉丁美洲的右派总统能与仇视美国的左派领袖抗衡。

Jair Bolsonaro (Getty Images/B. Mendes)

专家预测，博尔索纳罗的胜选可能将替拉丁美洲重新带起强人政权，并对人权与基本自由带来冲击。

(德国之声中文网) 有「巴西特朗普」之称的博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro) 在周末的大选当中，以55.5%的得票率当选了巴西总统。在他胜选之後，美国总统特朗普透过推特强调他与博尔索纳罗在电话中相谈甚欢，并强调两国将在军事跟贸易上密切合作。但专家纷纷预测，拉丁美洲各国在外交、贸易、警方执法甚至选战策画方面，都会受到「博尔索纳罗效应」冲击。

阿根廷的专家怕布罗 (Pablo Seman) 认为，他的胜利延续了近期右派民粹候选人在拉丁美洲的胜选情势，也代表着右派民粹总统在拉丁美洲，找到与仇视美国的左派领袖抗衡之道。但博尔索纳罗的胜选，也让专家担忧过去经历过不少军事独裁专政的拉丁美洲，是否会重返强人政权。

美国华盛顿经济与政策研究中心学者马克 (Mark Weisbrot) 受法新社访问时提到，博尔索纳罗会尽可能将他选战期间做出的一些威胁，包含警方可杀害嫌疑犯、脅迫左派人士入监或离国，融入到政策中。

对社会的威胁

不过美国智库学者席夫特 (Michael Shifter) 认为，拉丁美洲专制化政权再起的现象，不一定会这麽极端，因为国会中的传统党派仍能适时与之抗衡。但邻近一些经历过军事独裁专政的国家，仍然会在一定程度上，感受到博尔索纳罗当选带来的效应。

他提到：「各个国家仍会有各自独特的政治脉动，所以這效应的渲染力没那麽强。」

国际危机组织的拉丁美洲主任艾文 (Ivan Briscoe) 强调，在巴西如此变动剧烈的社会中，让博尔索纳罗掌权是个警讯。

他認為﹕「当我们在一个变动剧烈的社会中，出现一个独裁专制的领袖，他便不再像特朗普一样是个笑柄。他的存在会对公民权，人权以及基本自由造成威胁。」

巴西优先的贸易转型

Brasilien, Jair Bolsonaro gewinnt Präsidentschaftswahl (picture-alliance/AP Photo/S.Izquierdo)

博尔索纳罗的巴西优先政策，将可能对南方共同市场的其他贸易夥伴带来冲击。其他专家则认为最坏的结果，将会是让他变成拉丁美洲的杜特尔特。

博尔索纳罗曾誓言进行自由贸易改革，并在近期批评中国「买通」巴西。专家认为，中国政府将延续近年来在拉丁美洲的强势政策，提供更多直接投资、融资及金援的机会。另一方面，与美国不同的是，中国也对受惠国采取不干预内政的策略。

但不管他对中国的贸易政策为何，博尔索纳罗掌权对於南方共同市场 (MERCOSUR) 的其他贸易夥伴 - 阿根廷、乌拉圭、巴拉圭而言，都是紧张的时刻。艾文指出，要是巴西允许南方市场的各国签订双边贸易协定，对於这几个贸易夥伴来讲，会是极大的伤害。

他说：「博尔索纳罗的巴西优先政策，将让其他南方共同市场贸易夥伴无法受惠。」

马克认为，博尔索纳罗将支持所有极右派运动以及特朗普的外交政策，因为这些策略都专注在除掉拉丁美洲剩下的左派政府。最糟的情况是﹕博尔索纳罗变成拉丁美洲的杜特尔特，让死於警察枪下的人数大幅提升。

他警告：「如果博尔索纳罗向警察保证会保护他们，让他们肆意而为，这可能会导致非常严重的暴力现象。」

杨威廉／李芊 (综合报导)

 

DW.COM

「巴西特朗普」博尔索纳罗当选总统

有「巴西特朗普」之称的博尔索纳罗获得过半选票，赢得总统大位。反对党忧心他将带领巴西走向集权，他本人倒是对这种担忧置之不理。 (29.10.2018)  

巴西“特朗普”或当选 批评中国投资

博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）有望当选巴西总统。他对中国收购巴西的能源和基础设施企业明确表示反对。路透社报道说，中国外交官近来与博尔索纳罗团队的重要人物见面，以期改善关系。 (26.10.2018)  

巴西总统大选进入第二轮“巴西特朗普”稳稳领跑

在巴西总统大选中，没有候选人获得绝大多数票。极右翼候选人博尔索纳罗以大约46%的支持率遥遥领先。工党候选人阿达支持率接近30%，第二轮决战将在本月28日举行。 (08.10.2018)  

相关内容

Brasilien - Demonstrationen für den Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro

巴西“特朗普”或当选 批评中国投资 26.10.2018

博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）有望当选巴西总统。他对中国收购巴西的能源和基础设施企业明确表示反对。路透社报道说，中国外交官近来与博尔索纳罗团队的重要人物见面，以期改善关系。

Brasilien Präsidentschaftswahlen Jair Bolsonaro

「巴西特朗普」博尔索纳罗当选总统 29.10.2018

有「巴西特朗普」之称的博尔索纳罗获得过半选票，赢得总统大位。反对党忧心他将带领巴西走向集权，他本人倒是对这种担忧置之不理。

Brasilien Rio de Janeiro - Santa Teresa

靠Uber生存下去 09.10.2018

对于很多失业的巴西人而言，Uber（优步）是摆脱贫穷的生存之道。目前，巴西有超过50万Uber司机，是Uber的第二大市场。

广告

媒体看中国

Eröffnung Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke Xi Jingping (picture alliance/AP Photo/A. Wong)

德语媒体：习身上有多少邓的影子？

今年是中国实施改革开放政策四十周年。《南德意志报》评论认为，在今天的中国，改革开放已经变成了一个空洞的宣传口号。 