巴西大选效應﹕拉丁美洲或重返强人政权？

(德国之声中文网) 有「巴西特朗普」之称的博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro) 在周末的大选当中，以55.5%的得票率当选了巴西总统。在他胜选之後，美国总统特朗普透过推特强调他与博尔索纳罗在电话中相谈甚欢，并强调两国将在军事跟贸易上密切合作。但专家纷纷预测，拉丁美洲各国在外交、贸易、警方执法甚至选战策画方面，都会受到「博尔索纳罗效应」冲击。

阿根廷的专家怕布罗 (Pablo Seman) 认为，他的胜利延续了近期右派民粹候选人在拉丁美洲的胜选情势，也代表着右派民粹总统在拉丁美洲，找到与仇视美国的左派领袖抗衡之道。但博尔索纳罗的胜选，也让专家担忧过去经历过不少军事独裁专政的拉丁美洲，是否会重返强人政权。

美国华盛顿经济与政策研究中心学者马克 (Mark Weisbrot) 受法新社访问时提到，博尔索纳罗会尽可能将他选战期间做出的一些威胁，包含警方可杀害嫌疑犯、脅迫左派人士入监或离国，融入到政策中。

对社会的威胁

不过美国智库学者席夫特 (Michael Shifter) 认为，拉丁美洲专制化政权再起的现象，不一定会这麽极端，因为国会中的传统党派仍能适时与之抗衡。但邻近一些经历过军事独裁专政的国家，仍然会在一定程度上，感受到博尔索纳罗当选带来的效应。

他提到：「各个国家仍会有各自独特的政治脉动，所以這效应的渲染力没那麽强。」

国际危机组织的拉丁美洲主任艾文 (Ivan Briscoe) 强调，在巴西如此变动剧烈的社会中，让博尔索纳罗掌权是个警讯。

他認為﹕「当我们在一个变动剧烈的社会中，出现一个独裁专制的领袖，他便不再像特朗普一样是个笑柄。他的存在会对公民权，人权以及基本自由造成威胁。」

巴西优先的贸易转型

博尔索纳罗曾誓言进行自由贸易改革，并在近期批评中国「买通」巴西。专家认为，中国政府将延续近年来在拉丁美洲的强势政策，提供更多直接投资、融资及金援的机会。另一方面，与美国不同的是，中国也对受惠国采取不干预内政的策略。

但不管他对中国的贸易政策为何，博尔索纳罗掌权对於南方共同市场 (MERCOSUR) 的其他贸易夥伴 - 阿根廷、乌拉圭、巴拉圭而言，都是紧张的时刻。艾文指出，要是巴西允许南方市场的各国签订双边贸易协定，对於这几个贸易夥伴来讲，会是极大的伤害。

他说：「博尔索纳罗的巴西优先政策，将让其他南方共同市场贸易夥伴无法受惠。」

马克认为，博尔索纳罗将支持所有极右派运动以及特朗普的外交政策，因为这些策略都专注在除掉拉丁美洲剩下的左派政府。最糟的情况是﹕博尔索纳罗变成拉丁美洲的杜特尔特，让死於警察枪下的人数大幅提升。

他警告：「如果博尔索纳罗向警察保证会保护他们，让他们肆意而为，这可能会导致非常严重的暴力现象。」

杨威廉／李芊 (综合报导)