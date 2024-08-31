巴西大法官下令暂停X平台营运

法庭文件显示，在社交媒体平台X的首席执行官马斯克未能按照要求在巴西指定法律代表之后，巴西最高法院大法官莫赖斯裁定全面暂停X平台在巴西的运营。

（德国之声中文网）周五（8月30日），巴西最高法院大法官莫赖斯（Alexandre de Moraes）裁定暂停社交媒体平台X（前身为Twitter）在巴西的运营。

这项裁决作出之后，巴西的电信管理局表示，他们已暂时关闭对X的访问，使该平台从周六早上开始大多无法通过网络和移动应用程序访问。

法院的裁决是在X未能按照要求在这个南美国家任命该公司新的法律代表之后做出的。巴西法律要求所有互联网公司在该国设定法律代表，确保能够收到法庭裁决并及时回应。

巴西最高法院大法官莫赖斯（资料照片） 图像来源: Adriano Machado/REUTERS

本月17日，X平台称，由于莫赖斯“威胁”要逮捕X平台在巴西的法律代表，为了保护员工，决定关闭其在巴西的办事处。

大法官如何裁定？

莫赖斯在周三晚上警告X的所有者马斯克，如果他不按照要求指定法律代表，该社交媒体平台将在巴西被封锁，期限为24小时。

在周五的裁决中，莫赖斯下令全面且立即暂停X在巴西的运营，直到该平台遵从所有相关法院裁定为止。

这些裁定中，马斯克除了要在巴西任命一名法律代表之外，还需要支付总计1850万雷亚尔（约合328万美元，300万欧元）的罚金。

莫赖斯要求巴西国家电信管理局 “在24小时内采取一切必要措施”执行该项裁决。

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他还要求Google、Apple等科技公司以及互联网服务提供商“引入能够阻止使用X应用程序和访问网站的技术障碍”。

此外，通过VPN访问该社交平台的个人或企业可能面临高达每天5万雷亚尔的罚款。

为了封锁X，西国家电信管理局要求互联网服务提供商暂停用户对社交媒体平台的访问。主要运营商均需在当地时间午夜后开始采取行动。

莫赖斯和马斯克在争什么？

马斯克猛烈抨击暂停X营运的裁定，称莫赖斯为“伪法官”。

此举进一步加剧了马斯克和莫赖斯之间长达数月的围绕言论自由、极右账户和虚假信息的对峙。

马斯克曾称莫赖斯为“独裁者”和“暴君”，并多次声称这位法官的行为等同于审查制度。

这场激烈争端的核心问题在于莫赖斯是否可以命令X封锁某些被指控散布谎言和歪曲事实的账户，马斯克谴责这一要求是审查制度。

大多数被要求封锁的账户由巴西极右翼前总统博尔索纳罗（Jair Bolsonar）的支持者运营，其中一些否认他在2022年连任失败。

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马斯克对该裁决提出挑战，并表示他将重新激活X平台上的这些账户，指责莫赖斯压制言论自由。

马斯克发布这一声明之后，莫赖斯于4月初对这位亿万富翁展开传播虚假信息的调查。此外，莫赖斯还对他展开了涉嫌妨碍司法的调查。

X在巴西大约有4000万用户

周四，巴西还冻结了马斯克的卫星互联网服务提供商星链（Starlink）在该国的金融账户。

X，前身为Twitter，在巴西被广泛使用。该平台是政界人士的重要交流渠道。

根据市场研究机构 Emarketer 的数据，大约 4000 万巴西人（约占总人口的五分之一）每月至少访问一次 X平台。

（路透社、美联社）

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