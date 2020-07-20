巴西启动中国产疫苗大规模临床试验

（德国之声中文网）该疫苗由中国民营制药商北京科兴生物制品有限公司（Sinovac）研发，它也是世界上第三种进入临床第三阶段试验的疫苗。大规模的第三阶段试验是药品获官方审核批准前的最后一个步骤。

巴西是世界上受新冠疫情冲击最严重的国家之一，来自巴西6个联邦州的医务人员报名参加本次疫苗试验。圣保罗州州长多利亚（Joao Doria）表示："这是全球研发进度最快的几种新冠疫苗之一，相关试验将在圣保罗州的医院展开。"他表示，预计90天内，就可获得首批试验结果。

北京科兴是同巴西公共卫生研究机构布坦坦研究所（Butantan Insitute)共同开展这项疫苗研发的。巴西官员称，如果疫苗的有效性和安全性得到验证，布坦坦研究所将根据双标协定获准生产一亿两千万支疫苗。布坦坦研究所所长科瓦斯（Dimas Covas）表示："我们有可能在巴西拥有第一种能被广泛投入使用的疫苗，这种前景非常诱人。"

截至7月20日，巴西逾8万人死于新冠病毒，官方登记的感染人数则超过210万。由于感染人数和传染率都居高不下，也使巴西成了开展新冠疫苗研发的最佳选择。

英国牛津大学和阿斯利康制药公司的疫苗也进入第三阶段试验

同北京科兴疫苗同时在巴西开展试验的，还有英国牛津大学和阿斯利康制药公司（AstraZeneca） 的一种疫苗，这种疫苗目前也已进入试验的第三阶段。

目前共有3种研发中的新冠疫苗进入第三阶段试验，除了上述两种之外，还有中国国有企业Sinopharm研发的疫苗，这种疫苗已从本月开始在阿联酋开始了第三阶段临床试验。

另外，澳大利亚还在对现有肺结核疫苗是否对新冠病毒具有疗效开展研究，目前相关试验也已进入第三阶段。

达扬/凝炼（法新社）

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