巴西发现新恐龙化石 是中国左龙亲戚

（德国之声中文网）巴西一个研究团队周五（7月10日）宣布，在巴西东北部塞阿拉州发现的化石属于1.15亿年前的恐龙，这是此前不为人所知的恐龙品种。

命名为"阿拉塔龙"的这种恐龙是中型的兽脚亚目种，具有中空的骨头和三趾的四肢。

古生物学家萨亚奥（Juliana Sayao）介绍说，该化石代表的恐龙死的时候还很年轻，但是已经重约34.25公斤，身高3.12米。

萨亚奥认为，阿拉塔龙的发现可以帮助科学家更好地了解食肉兽脚亚目动物的进化史。而且，这一发现也表明，几百万年前，该地区生活着多种类型的食肉恐龙。

萨亚奥说，"我们发现，阿拉塔龙属于兽脚亚目动物中的腔骨龙的种群。该种群包括在同一地区发现的桑塔纳拉普托龙，以及著名的霸王龙和迅猛龙，甚至包括我们今天所知的鸟类。"

周五，来自伯南布哥联邦大学、巴西国家博物馆和卡里里地区大学的研究人员将这块化石交给了巴西最悠久的科研机构--巴西里约热内卢国家博物馆。

阿拉塔龙的发现可以帮助科学家更好地了解食肉兽脚亚目动物的进化史

中国左龙的亲戚

萨亚奥说，目前对阿拉塔龙的祖先所知甚少。然而，该化石表明，这个物种的祖先比传说中暴龙的祖先更为古老。

萨亚奥说："阿拉塔龙的发现表明它在巴西东北部和南美留下了丰富的历史。在这个进化拼图中，仍有许多空白需要填补。但是，这一发现让我们又多填了一块，有了更多的理解。"

参与此次研究的中国古生物学家程辛认为， "阿拉塔龙与左龙有亲缘关系。左龙是一种来自中国侏罗纪的腔骨龙。"这表明，更古老的虚骨龙类在地球上分布得更广，而且生活的时间更长。

这具化石于2008年在巴西阿拉里皮盆地的一个石膏矿中发现，那里是伯南布哥州、皮奥伊州和塞阿拉州的交界处。

化石所在地区被一个湖泊渗透，湖水的盐度随着海水进入而改变。

核验化石过程缓慢，费时12年。部分原因是准备工作复杂，需要搬走化石周围脆弱的岩石。

从2008年到2016年，研究人员对小骨样本的化石组织进行了微观分析，得以形成了动物的结构。

2016年，阿拉塔龙化石被转移到巴西国家博物馆。2018年该博物馆发生了毁灭性火灾，烧毁了部分建筑，所幸化石所在区域并被殃及。