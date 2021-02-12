巴西卫生部长：亚马逊变种传染力强三倍

（德国之声中文网）巴西卫生部长帕洛祖（Eduardo Pazuello）周四表示，在巴西亚马逊地区发现的新冠变种病毒的传染力比原始病毒高三倍。但他也强调，初步研究结果显示，现有疫苗仍能有效预防变种病毒。帕洛祖并未公布他所引述的研究报告来源，以及报告中针对哪些疫苗进行了研究。

巴西当局正对帕洛祖展开调查，以确定他是否需为亚马逊州首府玛瑙斯的疫情恶化承担责任。今年一月，玛瑙斯的医院不堪负荷，氧气储量不足导致多名患者缺氧窒息。调查人员正在确认卫生部门是否未善尽职责防止当地医疗系统崩溃。帕洛祖在参议院听证会上表示，玛瑙斯的新冠病毒感染率过去几个月突然激增，但已经获得控制。

日本在今年1月宣布发现巴西亚马逊变种病毒。当时4名由巴西入境日本的旅客被检验出感染新变种病毒。

这4名日籍感染者是由亚马逊地区出发前往日本。位于里约热内卢的生物医学研究机构奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会（Fiocruz）近期的分析显示，亚马逊州内90%的感染病例应该都是新变种病毒造成。

亚马逊变种病毒目前不仅已扩散到巴西其他地区，全球多个国家也检验出该病毒。

巴西一月下旬展开全国新冠疫苗接种计划

疫苗还管不管用？

大约三周前，巴西开始施打中国科兴生物以及英国阿斯利康开发的两款疫苗。

巴西布坦坦研究所（Instituto Butantan）周一宣布就科兴“克尔来福”疫苗（CoronaVac）对亚马逊变种病毒的有效性展开研究，预计在两周内将得出结果。

负责在巴西生产阿斯利康疫苗的奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会表示，该基金会也针对疫苗对亚马逊变种病毒的有效性进行了研究，并且将样本送往牛津。

根据巴西的疫苗接种计划，半数民众将在六月前接受注射，并在年底前为剩余人群完成疫苗接种。尽管如此，巴西目前购得的疫苗只能满足半数人口的需求。

自新冠疫情爆发以来，巴西已累计超过970万感染病例，逾23.6万新冠确诊患者死亡。德国在一月底首次检出巴西亚马逊变种病毒。

张筠青/苗子（德新社、路透社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。