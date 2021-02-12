 巴西卫生部长：亚马逊变种传染力强三倍 | 科技环境 | DW | 12.02.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

巴西卫生部长：亚马逊变种传染力强三倍

巴西卫生部长周四表示，在当地发现的亚马逊变种病毒传染率比原始病毒强三倍。巴西科研机构正就疫苗对变种病毒的有效性展开研究。

Brasilien Gesundheitsminister Eduardo Pazuello bei der Ankündigung des Erwerbs von Covid-19-Impfstoffe

巴西卫生部长帕洛祖

（德国之声中文网）巴西卫生部长帕洛祖（Eduardo Pazuello）周四表示，在巴西亚马逊地区发现的新冠变种病毒的传染力比原始病毒高三倍。但他也强调，初步研究结果显示，现有疫苗仍能有效预防变种病毒。帕洛祖并未公布他所引述的研究报告来源，以及报告中针对哪些疫苗进行了研究。

巴西当局正对帕洛祖展开调查，以确定他是否需为亚马逊州首府玛瑙斯的疫情恶化承担责任。今年一月，玛瑙斯的医院不堪负荷，氧气储量不足导致多名患者缺氧窒息。调查人员正在确认卫生部门是否未善尽职责防止当地医疗系统崩溃。帕洛祖在参议院听证会上表示，玛瑙斯的新冠病毒感染率过去几个月突然激增，但已经获得控制。

日本在今年1月宣布发现巴西亚马逊变种病毒。当时4名由巴西入境日本的旅客被检验出感染新变种病毒。

这4名日籍感染者是由亚马逊地区出发前往日本。位于里约热内卢的生物医学研究机构奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会（Fiocruz）近期的分析显示，亚马逊州内90%的感染病例应该都是新变种病毒造成。

亚马逊变种病毒目前不仅已扩散到巴西其他地区，全球多个国家也检验出该病毒。

Brasilien Covid-19 | Sinovac und AstraZeneca Notfallzulassung

巴西一月下旬展开全国新冠疫苗接种计划

疫苗还管不管用？

大约三周前，巴西开始施打中国科兴生物以及英国阿斯利康开发的两款疫苗。

巴西布坦坦研究所（Instituto Butantan）周一宣布就科兴“克尔来福”疫苗（CoronaVac）对亚马逊变种病毒的有效性展开研究，预计在两周内将得出结果。

负责在巴西生产阿斯利康疫苗的奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会表示，该基金会也针对疫苗对亚马逊变种病毒的有效性进行了研究，并且将样本送往牛津。

根据巴西的疫苗接种计划，半数民众将在六月前接受注射，并在年底前为剩余人群完成疫苗接种。尽管如此，巴西目前购得的疫苗只能满足半数人口的需求。

自新冠疫情爆发以来，巴西已累计超过970万感染病例，逾23.6万新冠确诊患者死亡。德国在一月底首次检出巴西亚马逊变种病毒。

张筠青/苗子（德新社、路透社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 01:55

如何更快让新冠变种“现形”？

DW.COM

拉丁美洲抗击新冠奇闻“疫”事

新冠疫情重创拉丁美洲，两大经济体之一的墨西哥氧气罐紧缺盗卖成风，地球之肺巴西雨林医院氧气告罄向国际求援。委内瑞拉推出未经认证”奇迹水”，巴拿马男女隔日采购强制隔离。各国奇招尽出，期待疫苗解困。  

科兴疫苗有效率七成八 巴西购一亿剂

中国科兴新冠疫苗临床测试结果出炉，虽然其有效率较西方药厂的新冠疫苗为低，仍吸引巴西政府大手购入。巴西将于本月稍后开始为国民接种。  

拉美国家如何面对北京的疫苗外交

拉丁美洲国家受到新冠疫情的严重冲击，各界一度对北京掩饰病毒来源的强烈质疑与谴责。在北京展开疫苗外交后，巴西、墨西哥和秘鲁等拉美国家如何应对?  

科兴疫苗有效性到底有多少?

1月7日，巴西布坦坦研究所发布数据称，北京科兴研发的新冠疫苗在第三期临床试验中的有效保护率为78%。不过，巴西一家媒体日前报道称，科兴疫苗的整体有效性不到60%。布坦坦研究所则驳斥这条新闻“纯属猜测”。  

相关内容

Deutschland Sachsen Grenzkontrolle

忧虑变种新冠 德国封锁部分边境 12.02.2021

眼见邻国抗疫措施无效，德国将基本封锁与捷克共和国和蒂罗尔（Tirol）地区的边界。原因是这两地被柏林列为病毒变异地区。

Brasilien Coronavirus Impfung

又一新冠疫苗获中国有条件批准 06.02.2021

科兴新冠疫苗获批附条件上市，成为继国药集团中国生物新冠灭活疫苗之后第二个在中国获批上市的国产新冠疫苗。与此同时，科兴公司公布第三期临床研究数据。

Merkel PK nach Impfgipfel im Bundeskanzleramt

默克尔：新冠疫苗接种恐成多年“持久战” 02.02.2021

在与各州州长和疫苗生产商代表等举行的“疫苗峰会”上，德国总理默克尔强调，鉴于新冠病毒的变异情况，人们需要做好长期接种的准备，就像流感疫苗需要每年更新版本一样。同时她强调，虽然第一季度疫苗供应仍然紧缺，但政府对于到夏末为全民提供疫苗的承诺不变。

广告

经济纵横

Symbolbild Export Containerschiff Schiff

英国经济去年严重萎缩

受新冠疫情影响，去年英国经济严重萎缩。但第四季度有所回升，带来一线希望曙光。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  