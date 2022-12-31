巴西前總統支持者闖國會和總統府 上百人被捕

（德國之聲中文網）數以千計的巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的支持者，週日（1月8日）闖入了國會、最高法院和總統府，警方發射催淚瓦斯並逮捕抗議者，至少170人被捕，現任巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）譴責這是一起「法西斯襲擊」。

法新社報導，巴西安全部隊仍在進行大規模行動，以從總統府和最高法院疏散示威者，安全部隊並動用騎馬的防暴警察、水砲和直升機發射的催淚彈，對抗議者進行還擊。

目前正在東南部城市阿拉拉夸拉（Araraquara），視察遭受嚴重洪水襲擊的地區的盧拉，簽署了一項法令，宣布聯邦政府對首都巴西利亞進行干預，賦予聯邦政府在恢復首都法律和秩序時的特殊權力。

「這些法西斯狂熱分子做了這個國家歷史上前所未見的事情」，這位 77 歲的資深左派總統說，他在巴西去年10月激烈且分裂的選舉中擊敗博爾索納羅，並於一週前上任。

「我們會查明這些破壞者是誰，他們將被法律的全部力量打倒」，盧拉說。

據巴西媒體報導，警方逮捕了170人。電視畫面顯示，警察將博爾索納羅的支持者排成一列從總統府引下斜坡。而參議院安全部門則表示，已在議事廳逮捕了30人。英國衛報則報導，已有大約400人被捕。

巴西安全部隊

但抗議者們有著不同的想法。「我來這裡是為了歷史，為了我的女兒們」，27 歲的生產工程師利馬（Sarah Lima）帶著她的雙胞胎女兒說。她身穿巴西國家足球隊的黃色球衣，博爾索納羅的支持者聲稱這是他們陣營的標誌。

另一位抗議者馬科斯 (Rogerio Souza Marcos) 表示，選舉一直受到「多種欺詐和腐敗跡象」的困擾。

自從盧拉在10月30日的第二輪選舉中，以微弱優勢擊敗博爾索納羅以來，強硬派博索納羅的支持者一直在軍隊基地外抗議，要求進行軍事干預以阻止盧拉上台。

博爾索納羅的支持者都穿上了巴西足球隊的球衣

國際社會譴責抗議

法新社報導，這讓人想起2021年1月6日時，當時美國前總統特朗普（Donald Trump）的支持者入侵美國國會大廈，而其正好是博爾索納羅的盟友。

美國總統拜登（Joe Biden）抨擊這次襲擊「令人髮指」，而美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示華盛頓「譴責任何破壞巴西民主的努力」。

拉丁美洲領導人也加入譴責行列。墨西哥總統奧布拉多（Manuel Lopez Obrador）在推特上發了推文：「盧拉並不孤單，他得到了該國、墨西哥、美洲大陸和世界的進步部隊的支持」。

智利總統博里奇（Gabriel Boric）稱騷亂是「對民主的懦弱和卑鄙的攻擊」，哥倫比亞的佩特羅在推特上說「法西斯主義決定發動打擊」，厄瓜多爾的拉索譴責「對巴西民主制度的不尊重和破壞」。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在推特上發表了他的「絕對譴責」，而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則呼籲尊重巴西的機構，並向盧拉發送了「法國堅定不移的支持」。

巴西總統盧拉

（法新社、英國衛報）

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