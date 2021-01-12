巴西再调降科兴疫苗保护力 中官媒急「护航」

(德国之声中文网) 在巴西媒体12日报导布坦坦研究所将北京科兴研发的疫苗整体保护率下调至50%~60%之间後，该研究所同一天表示试验结果显示，科兴疫苗的整体保护率是50%。

目前，巴西已替与病患频繁接触的前线医疗人员施打科兴疫苗。虽然12日公布的试验结果显示科兴疫苗的整体保护率降至50%，但布坦坦研究所仍声称科兴疫苗在需要治疗的轻度病例中的有效性为78%，在中度至重度病例中的有效性为100%。

布坦坦研究所所长科瓦斯 (Dimas Covas) 说：「科兴疫苗是一个安全丶有效的疫苗，这支疫苗的条件是可以在紧急情况下使用的。」

总共有1.25万名志愿者参与了巴西的科兴疫苗试验，布坦坦研究所并未回报任何试验者产生不良反应或明显的过敏反应。布坦坦研究所临床试验的医疗经理帕拉西奥斯（Ricardo Palacios）表示：「如果疫苗能通过这种测试，那么它在社区层面的效果会非常好。」

科兴对普通人有更好保护力？

中国官媒‵《环球时报‵》也报导了布坦坦研究所公布的最新数据，称专家认为，有鉴於参与临床试验的都是高风险的前线医疗人员，所以科兴疫苗在巴西的试验数据结果已「够好了」。

虽然科兴疫苗已经达到世界卫生组织规定的50%的最低整体保护率目标，但其整体保护率却远远落后于Moderna新冠疫苗的94%整体保护率和辉瑞/BioNTech新冠疫苗的95%整体保护率。

不过《环球时报》在报导中称，虽然科兴疫苗的有效率与其他疫苗不同，但是科兴的文件显示，该公司研发的新冠疫苗是具有保护作用的，特别是能防止人们发展出中度和重度的新冠症状。

《环球时报》写道：「此前，土耳其公布的临床结果显示，科兴疫苗保护效力为91.3%，印尼临床结果显示科兴疫苗保护效力为65.3%。专家认为，不同地区的数据存在一定差异是正常情况，受到多重因素影响。」

中国疾控中心艾滋病首席专家邵一鸣告诉环球时报，综合考虑在土耳其丶印尼三期试验数据，科兴疫苗的保护率数据处在正常范围内。他称，辉瑞与莫德纳疫苗的试验对象则是普通人群，暴露风险有显着不同，科兴疫苗试验环境的感染风险比辉瑞高3倍，比莫德纳高6倍。

邵一鸣告诉《环球时报》：「一款疫苗显示出保护率数据的高低，不完全取决于疫苗效能，也取决于环境风险。」他认为，这显示科兴疫苗对普通人群将有更好的保护力。

杨威廉/邹宗翰 (法新社、环球时报)

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