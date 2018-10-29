 巴西候任总统欲将驻以使馆迁往耶路撒冷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2018

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时政风云

巴西候任总统欲将驻以使馆迁往耶路撒冷

博尔索纳罗素有“巴西特朗普”之称。此名不虚：这位拉美最大国家的当选总统在中东问题上也与那位美国总统亦步亦趋。

Brasilien Präsidentschaftswahlen Jair Bolsonaro (Reuters/S. Moraes)

贾伊尔·博尔索纳罗将于2019年1月1日上任

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特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，14日正式将美国大使馆迁至耶城。这个行动引发巴勒斯坦抗议、以方回击。冲突情势升高，已有59名巴勒斯坦人因此丧命。 (15.05.2018)

（德国之声中文网）巴西当选总统博尔索纳罗要将本国驻以色列大使馆迁往耶路撒冷。这位右翼政治家推文道，正如在选战中已宣布过的那样，他计划将巴西驻以色列大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。他写道："以色列是一个主权国家，我们应尊重这一点。"

在接受以色列《今天报》（Hayom）采访时，博尔索纳罗强调说，以色列有权自己决定，定首都于何地。他在此后的一次记者会上表示，他不认为他的决定会伤及巴西与阿拉伯世界的关系。他说："我们对色列人民和阿拉伯居民有着最大的敬意。"

"令人鼓舞的一步"

以色列政府总理内塔尼亚胡对博尔索纳罗的决定表示欢迎。他用希伯来文在推特上写道：这是"历史性的、正确的和令人鼓舞的一步"。

随着搬迁大使馆，巴西将依循美国的做法。2017年12月，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并于数月后将美使馆迁至该地，引发巴勒斯坦人的愤怒抗议。今年5月中旬的这一引起争议的搬迁行动导致流血骚乱，有多人丧生。

US-Botschaft in Jerusalem (picture alliance/Zumapress)

迁至耶路撒冷的美国驻以色列大使馆

不久后，危地马拉和巴拉圭也分别将各自大使馆迁往耶路撒冷。不过，9月初，巴拉圭打了退堂鼓。

最终地位

耶路撒冷的最终地位问题是中东冲突的最重要争议点之一。以色列人和巴勒斯坦人都将耶路撒冷视为自己的首都。出于该市地位问题迄未澄清这一原因，多年里，国际社会遵守一项外交妥协，即：外国使馆不设址耶路撒冷。

凝炼/苗子（德新社、路透社）

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