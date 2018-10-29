巴西候任总统欲将驻以使馆迁往耶路撒冷

（德国之声中文网）巴西当选总统博尔索纳罗要将本国驻以色列大使馆迁往耶路撒冷。这位右翼政治家推文道，正如在选战中已宣布过的那样，他计划将巴西驻以色列大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。他写道："以色列是一个主权国家，我们应尊重这一点。"

在接受以色列《今天报》（Hayom）采访时，博尔索纳罗强调说，以色列有权自己决定，定首都于何地。他在此后的一次记者会上表示，他不认为他的决定会伤及巴西与阿拉伯世界的关系。他说："我们对色列人民和阿拉伯居民有着最大的敬意。"

"令人鼓舞的一步"

以色列政府总理内塔尼亚胡对博尔索纳罗的决定表示欢迎。他用希伯来文在推特上写道：这是"历史性的、正确的和令人鼓舞的一步"。

随着搬迁大使馆，巴西将依循美国的做法。2017年12月，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并于数月后将美使馆迁至该地，引发巴勒斯坦人的愤怒抗议。今年5月中旬的这一引起争议的搬迁行动导致流血骚乱，有多人丧生。

迁至耶路撒冷的美国驻以色列大使馆

不久后，危地马拉和巴拉圭也分别将各自大使馆迁往耶路撒冷。不过，9月初，巴拉圭打了退堂鼓。

最终地位

耶路撒冷的最终地位问题是中东冲突的最重要争议点之一。以色列人和巴勒斯坦人都将耶路撒冷视为自己的首都。出于该市地位问题迄未澄清这一原因，多年里，国际社会遵守一项外交妥协，即：外国使馆不设址耶路撒冷。

凝炼/苗子（德新社、路透社）