巴菲特：中美贸易战“对全世界都不利”

（德国之声中文网）沃伦·巴菲特周一表示，如果中美之间爆发贸易战，将对"全世界都非常不利。"不过，他同时也强调，其旗下基金的运营方式不会受到影响。

有"股神"之称的巴菲特是在美国总统特朗普周日发表相关推文后做出上述评论的。特朗普在其推文中宣布，周五开始，对两千亿美元的中国产品的关税将从目前的10%提升至25%，并在"短期内"对其他尚未征收关税的3250亿美元的中国产品也起征25%的关税。

作为对特朗普推文的回应，全球主要股市周一都大幅下跌。巴菲特对CNBC电视台表示，这是股市的"合理"反应。

巴菲特旗下的波克夏·哈萨维财团（Berkshire Hathaway）也拥有或持股很多有中国业务的公司，比如巴菲特的基金持有价值500亿美元的苹果股票。

巴菲特说："如果现在发生贸易战，对整个世界都将是一个很糟糕的事情。"他补充说，虽说发生全方位贸易战的可能性很低，但若然发生，"对波克夏尔持股的所有公司都会非常不利"。

巴菲特表示，谈判前夕放出狠话本来是可以理解的，但这种"先挥拳头再握手"的做法并不是一个行之有效的方法。巴菲特认为，特朗普发出的威胁只能增多习近平的筹码。他说："特朗普和习近平在政治上都各行其是。他们在各自国家被认知的程度基于他们自身的行为。这使事情变得非常复杂。"

巴菲特说，中美两国之间总是会存在紧张关系，"中美坐在一起，永远都不会像是一次派对。"他表示，中美两个国家将会成为未来百年的超级大国。

尽管如此，巴菲特仍表示，中美两国间的问题并不会影响到波克夏尔公司的运营。他说："我们今天仍然会买上周买过的股票。"

达扬/凝练（路透社）