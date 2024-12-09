巴沙尔·阿萨德：意外变成叙利亚领导人的独裁者

随着叙利亚总统巴沙尔·阿萨德被推翻，世界上最残酷、最持久的政权之一也即将结束。自20 多年前从其父亲手中接掌政权以来，阿萨德的统治一直充满压迫和血腥。

（德国之声中文网）叙利亚长达数十年的独裁统治似乎已经结束，领导人巴沙尔·阿萨德（Bashar Assad）政权已被推翻，他本人目前仍下落不明。

在周日（12月8日）叛军攻入大马士革之前，阿萨德一直被认为是一个拥有强大盟友的统治者。如果不是因为俄罗斯、伊朗和黎巴嫩真主党等势力资助的军事援助，毫无疑问，阿萨德几年前就会被该国的革命中倒台。但这些盟友似乎最终抛弃了他。

叙利亚内战始于2011年的茉莉花革命，到2015年，阿萨德政权已濒临破产边缘。叙利亚政府几乎无力支付自己的军费，当时阿萨德仅控制着该国约10%的领土。

大马士革政府向长期盟友、在叙利亚拥有军事基地的俄罗斯寻求援助，莫斯科派出战机在叙利亚上空投下炸弹，声称将目标对准的是“恐怖分子”而不是革命者。

统治标签：残忍

当然，叙利亚国内也盘踞着恐怖主义势力，包括“伊斯兰国”（IS）等极端组织。然而，这些组织的存在至少部分要归结于阿萨德政权本身。2011年底，也许是为了抹黑革命，阿萨德下令从监狱释放了无数逊尼派穆斯林极端分子。

极端分子们最终加入了反叛组织，以进一步实现自己的目标。最终，在海湾国家更多的资金和支持下，伊斯兰极端分子成为与叙利亚政府作战的主力。

本应削弱革命的行动却最终造就了一个怪物。然而，这一举动并不令人意外——自从这场反对政府的革命开始以来，叙利亚这位独裁者就证明了自己在保住权力方面是冷酷无情的。尽管世间任何事都不存在永远。

阿萨德统治最残忍的例子之一就是2013年8月21日发生在叙利亚大马士革东部郊区古塔的化学武器攻击事件。反对派指责叙当局使用含有沙林毒气的火箭弹发动了此次袭击，造成数百人死亡。这成为两伊战争以来最致命的化学武器袭击事件。

阿萨德也曾毫不犹豫地下令向叙利亚的学校和医院投掷桶装炸弹（Barrel bomb）。由于其政府的残暴行为，据估计，冲突期间共有数十万人丧生。数万人在政府监狱中遭受酷刑和杀害。

阿萨德政权能维持这么久和俄罗斯的支持不无关系。 图像来源: ZUMA Press/imago

早期的乐观主义

阿萨德执政初期同之后的时期截然不同。2000年7月他从其父亲、统治了30年的独裁者哈菲兹·阿萨德（Hafez Assad）手中继承了国家领导权的时候，许多人预测这位在英国接受过教育的眼科医生会比他的父亲执政风格更加自由。

出生于1965年的小阿萨德执政仅六个月，“大马士革之春”（Damascus Spring）就爆发了，这一时期叙利亚反对派媒体蓬勃发展，自由派的声音也更加活跃。

当时，阿萨德更受叙利亚各教派人士的欢迎。在那些令人陶醉的日子里，儿子似乎想把父亲带走的东西回馈给他的国家：政治自由、尊重人权，最重要的是，允许媒体更加开放和批判，甚至对自己的政府也是如此。

这位新的领导人宣称，叙利亚要想取得成功，就必须变得更加现代化。

该国许多受过教育的公民都相信他的话。然而，对于统治精英来说，这些自由太过分了。大马士革之春的乐观情绪只持续了一年。2001年8月，叙利亚开始逮捕那些表达反对意见的人，其中包括议会议员。

从医生到政客

在接掌政权前，阿萨德似乎从未对政治表现出特别的兴趣。他先是在大马士革学习医学，然后到伦敦留学，最后成为一名眼科医生。

事实上，他也从未真正打算接替父亲的位置。这项工作一直留给他的哥哥巴兹尔（Basil），但巴兹尔于1994年死于车祸。

老阿萨德于2000年6月去世时，叙利亚宪法还专门被修改，以便巴沙尔·阿萨德能够成为总统，当时新总统只有35 岁，还太年轻。

但这让叙利亚军队和政治圈的许多内部人士感到满意。正如大卫·莱施 (David W. Lesch) 在巴沙尔·阿萨德的传记中所解释的那样，他们认为小阿萨德是维持其政治、经济和社会地位的最佳选择。

一片破败

2011年，随着“阿拉伯之春”抗议活动在埃及和突尼斯等北非爆发，阿萨德提出了改革的前景，以避免本国出现类似的动乱。

然而同年3月，在德拉市（Daraa），几名儿童因反政府涂鸦而被军人逮捕和折磨后，越来越多的当地人加入了抗议活动，反对该地区的长期独裁统治。

阿萨德淡化了随后的示威活动，称其为针对他的宣传战。不久之后，叙利亚军方获准对和平示威者使用武器。尽管最初的示威活动中许多人坚持和平示威，但在阿萨德的军队和秘密警察开始袭击他们及其家人后，他们的立场发生了变化。

在接下来的几个月里，和平抗议者开始反击，逐渐转变为叛乱分子，成为与阿萨德政府势不两立的敌人，他们要不惜一切代价将阿萨德赶下台。

尽管经历了十多年的内战，无数生命陨落，阿萨德却依然能继续统治叙利亚。

阿萨德和叙利亚付出了高昂的代价。数百万叙利亚人在国内和国外流离失所。对俄罗斯和伊朗的忠诚意味着这两个国家在叙利亚的经济和军事扮演着重要角色。

而且，他还成功地将叙利亚逐渐带回了国际政治舞台，至少在中东是如此，叙利亚于2023年5月重新加入阿拉伯联盟。

但一切在2024年12月再次改变。叙利亚和阿萨德的未来都不确定，但阿萨德的遗产是显而易见的：国家被摧毁，人民被蹂躏，充满令人发指的反人类罪行记录，国际秩序在地缘政治和道义上都遭到破坏。

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