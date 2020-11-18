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巴格达

伊拉克首都，为伊拉克最大城市及经济文化中心。

巴格达人口约577万，在阿拉伯世界位于开罗之后列第二位。在历史上，巴格达曾是伊斯兰文明的政治、宗教、经济、商业、学术、交通中心。巴格达也是一座多民族多教派的城市。

(FILES) In this file photo taken on January 03, 2020, a view of the US embassy across the Tigris river in Iraq's capital Baghdad . - Multiple rockets hit near the US embassy in Iraq's capital early today, an American military source said, the latest in a flurry of attacks against US assets in the country. The assault sent warning sirens blaring across the diplomatic compound but it was unclear exactly what was hit and how many rockets made impact. There were no immediate reports of casualties. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

美国驻伊拉克使馆又成袭击目标 18.11.2020

伊拉克安全局势平静了四个星期之后，位于巴格达绿色区域戒备森严的美国大使馆又遭火箭弹袭击，受害者主要是平民百姓，一名儿童丧生。
Vice President Mike Pence speaks to troops at Erbil International Airport in Erbil, Iraq, Saturday, Nov. 23, 2019. (AP Photo/Andrew Harnik) |

火箭弹袭击巴格达 政治领导人仍看到缓和信号 09.01.2020

巴格达政府区再次遭受火箭弹袭击。尽管如此，美国副总统彭斯仍看到缓和的信号。民主党人想要削弱特朗普的军事决定权。一位共和党参议员批评政府就刺杀苏莱曼尼作出的解释并不充分。
03.01.2020 President Donald Trump delivers remarks on Iran, at his Mar-a-Lago property, Friday, Jan. 3, 2020, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/ Evan Vucci)

特朗普： 是制止、而不是发动战争 04.01.2020

美国总统特朗普将被杀死的伊朗将军苏莱曼尼描述为世界"头号恐怖分子"。他说，美国通过打击行动阻止、而不是开始了一场战争。周六，数千人在巴格达参加了斯莱曼尼等的葬礼。
FILE - In this Sept. 18, 2016, file photo provided by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Revolutionary Guard Gen. Qassem Soleimani, center, attends a meeting in Tehran, Iran. Iraqi TV and three Iraqi officials said Friday, Jan. 3, 2020, that Soleimani, the head of Iran’s elite Quds Force, has been killed in an airstrike at Baghdad’s international airport. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP, File) |

美国防部: 伊朗革命卫队圣城旅首领确认死亡 03.01.2020

12月底美国对伊拉克巴格达机场发动的空袭当中，伊朗伊斯兰革命卫队的精锐部队“圣城旅”（Quds Force）指挥官卡西姆·苏莱曼尼（Qassim Soleimani）确认死亡。这个消息很可能就此撼动中东的政局。
Protesters damage property inside the U.S. embassy compound, in Baghdad, Iraq, Tuesday, Dec 31, 2019. Dozens of angry Iraqi Shiite militia supporters broke into the U.S. Embassy compound in Baghdad on Tuesday after smashing a main door and setting fire to a reception area, prompting tear gas and sounds of gunfire. (AP Photo/Khalid Mohammed)

驻伊拉克大使馆遇袭后，美国向中东增兵 01.01.2020

美国国防部长宣布，美国将迅速向中东增派750名士兵，作为对亲伊朗示威者袭击美国驻伊拉克大使馆的直接回应。
Hashd al-Shaabi (paramilitary forces) fighters set fire on the U.S. Embassy wall to condemn air strikes on their bases, in Baghdad, Iraq December 31, 2019. REUTERS/Thaier al-Sudani

美国驻巴格达大使馆遭冲击 31.12.2019

本周二（12月31日），数百名伊拉克抗议者在巴格达冲击了美国大使馆，抗议美国上周日对伊境内的什叶派民兵武装的空袭。美方称，实施打击是为了报复一名美国承包商在伊拉克军事基地的一次遭火箭袭击事件中身亡。 ​​​​
A vehicle allegedly belonging to the Islamic State group in West Africa (ISWAP) is seen in Baga on August 2, 2019. - Intense fighting between a regional force and the Islamic State group in West Africa (ISWAP) has resulted in dozens of deaths, including at least 25 soldiers and more than 40 jihadists, in northeastern Nigeria. ISWAP broke away from Boko Haram in 2016 in part due to its rejection of indiscriminate attacks on civilians. Last year the group witnessed a reported takeover by more hardline fighters who sidelined its leader and executed his deputy. The IS-affiliate has since July 2018 ratcheted up a campaign of attacks against military targets. (Photo by AUDU MARTE / AFP) (Photo credit should read AUDU MARTE/AFP/Getty Images)

“伊斯兰国”发视频 称是给“基督徒的讯息” 28.12.2019

恐怖主义武装组织“伊斯兰国”发布了一段视频，显示其所称的在尼日利亚东北地区处决11名基督徒的情景。“伊斯兰国”声称，此举是为其领袖巴格达迪之死复仇。
epa05199531 A trained eagle of the company 'Guard from Above' grabs a hovering drone during a exercise of the Dutch police in Katwijk, The Netherlands, 07 March 2016. The bird of prey can get drones from the air by catching them with his claws. Media reports state that various polices, including London's Metropolitan Police, are taking into consideration the idea that the birds could be deployed against what was described as 'hostile drones'. EPA/KOEN VAN WEEL +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

动物的特殊用途 04.11.2019

美国总统特朗普希望尽快接见美国军犬柯南（Conan）。它参加了消灭“伊斯兰国”头目巴格达迪的特别行动。但是柯南并非唯一“身怀绝技”经常参加特别行动的动物。

President Donald Trump speaks in the Diplomatic Room of the White House in Washington, Sunday, Oct. 27, 2019. (AP Photo/Andrew Harnik) |

评论：巴格达迪虽死 问题仍未解决 28.10.2019

恐怖主义组织“伊斯兰国”的头目死了。美国总统特朗普因这一“成果”而自吹自擂。不过，德国之声驻华盛顿记者Carla Bleiker提醒说，现在不是欢庆的时候。
Shiite Muslims burn an effigy of the leader of the Islamic State group, Abu Bakr al-Baghdadi during a protest in New Delhi, India, Friday, June 9, 2017. The protest was against the Wednesday Islamic State-claimed pair attacks on Iran's parliament and the tomb of its revolutionary leader that killed over a dozen. In the banners ISIS equals to Shaitan means Devil. (AP Photo/Manish Swarup) |

谁是伊斯兰国领导人巴格达迪？ 28.10.2019

阿布·贝克尔·巴格达迪被美军击毙。他是谁？他是怎样将所谓的“伊斯兰国”从一个叛乱团伙转变成一个全球性的恐怖组织？
This image made from video posted on a militant website on Monday, April 29, 2019, purports to show the leader of the Islamic State group, Abu Bakr al-Baghdadi, being interviewed by his group's Al-Furqan media outlet. Al-Baghdadi acknowledged in his first video since June 2014 that IS lost the war in the eastern Syrian village of Baghouz that was captured last month by the Kurdish-led Syrian Democratic Forces. (Al-Furqan media via AP) |.

美军突袭IS头目 特朗普：他像狗一样死去 27.10.2019

美国正式表示，该国军方已经针对叙利亚恐怖军事组织IS的领导人巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）展开了一次特别的”斩首“行动。总统特朗普确认，美国可以正式证实巴格达迪已经死亡。
U.S. Secretary of State Mike Pompeo, center, walks with Acting Assistant Secretary for Near Eastern Affairs at the State Department David Satterfield, left, and Charge D'affaires at the U.S. Embassy in Baghdad Joey Hood, second from left, and Lt. Gen. Paul LeCamera after arriving in Baghdad, late Tuesday, May 7, 2019. (Mandel Ngan/Pool Photo via AP) |

伊朗动作频繁 蓬佩奥突访伊拉克 08.05.2019

在伊朗动作频繁之际，美国国务卿蓬佩奥临时取消和德国总理默克尔见面的行程，拜访伊拉克首都巴格达。他说，他有义务确保该区域的安全。
Kurden demonstrieren am 16.09.2017 in Erbil (Irak) für das Referendum. Am 25.09. sollen die Wähler in den kurdischen Autonomiegebieten über die Abspaltung vom restlichen Irak abstimmen. Sie genießen bereits große Autonomierechte, streben aber seit langem nach Unabhängigkeit. Die Zentralregierung in Bagdad lehnt das Referendum ab. Foto: Berci Feher/ZUMA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

四面楚歌：伊拉克库尔德人独立公投 25.09.2017

伊拉克的库尔德人周一举行独立公投。此举招致很多批评，巴格达中央政府、伊朗、土耳其和美国都呼吁库尔德人放弃公投。
FILE - This Saturday, July 5, 2014 file image made from video posted on a militant website which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, purports to show the leader of the Islamic State group, Abu Bakr al-Baghdadi, delivering a sermon at a mosque in Iraq. In an audio speech released in July, the group¿s leader, al-Baghdadi, listed instances of alleged oppression of Muslims around the world, describing the ¿Islamic State¿ as one that ¿will return your dignity, might, rights and leadership.¿ With its transnational agenda, the group has become a magnet for disenfranchised young Muslims from all over the world. (AP Photo/Militant video, File)

IS头目巴格达迪又传死讯 特朗普“点赞” 11.07.2017

他的死讯已经传了数次。如今，“叙利亚人权观察组织”称，“伊斯兰国” 高官也证实了其首领巴格达迪已死。该消息传出后，特朗普发推特称打击“伊斯兰国”取得巨大胜利。
This July 5, 2014 photo shows an image grab taken from a propaganda video released by al-Furqan Media allegedly showing the leader of the Islamic State (IS) jihadist group, Abu Bakr al-Baghdadi, aka Caliph Ibrahim, adressing Muslim worshippers at a mosque in the militant-held northern Iraqi city of Mosul. Baghdadi, who on June 29 proclaimed a caliphate straddling Syria and Iraq, purportedly ordered all Muslims to obey him in the video released on social media. In early 2014 the self-styled Islamic State entered the northern Syrian city of Raqqa, declaring it their capital and beginning a reign of terror marked by grisly public executions. Armed sharia police patrolled the streets as enemies of the regime were crucified or decapitated, their severed heads impaled on spikes in the city square. Student Abdalaziz Alhamza and his friends decided to form Raqqa is Being Silently Slaughtered (RBSS), a band of courageous citizen journalists who risk their lives to document IS atrocities. / AFP / - (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

俄罗斯称IS头目巴格达迪或已丧生 16.06.2017

莫斯科当局通报说，恐怖组织“伊斯兰国”首领巴格达迪（Abu Bakr al-Bagdadi）有可能已在一次空袭中被击毙。俄国防部目前正试图加以证实。
03.07.2016 People gather at the site of a suicide car bomb in the Karrada shopping area, in Baghdad, Iraq July 3, 2016. Copyright: Reuters/Khalid al Mousily

伊举行为期3天国哀 当局或出安保新举措 04.07.2016

巴格达自杀式炸弹袭击事件发生一天后，伊拉克今天起举行为期3天全国哀悼，阿巴迪总理宣布保安新措施。
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