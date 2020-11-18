为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
伊拉克首都，为伊拉克最大城市及经济文化中心。
巴格达人口约577万，在阿拉伯世界位于开罗之后列第二位。在历史上，巴格达曾是伊斯兰文明的政治、宗教、经济、商业、学术、交通中心。巴格达也是一座多民族多教派的城市。
伊拉克安全局势平静了四个星期之后，位于巴格达绿色区域戒备森严的美国大使馆又遭火箭弹袭击，受害者主要是平民百姓，一名儿童丧生。
巴格达政府区再次遭受火箭弹袭击。尽管如此，美国副总统彭斯仍看到缓和的信号。民主党人想要削弱特朗普的军事决定权。一位共和党参议员批评政府就刺杀苏莱曼尼作出的解释并不充分。
美国总统特朗普将被杀死的伊朗将军苏莱曼尼描述为世界"头号恐怖分子"。他说，美国通过打击行动阻止、而不是开始了一场战争。周六，数千人在巴格达参加了斯莱曼尼等的葬礼。
12月底美国对伊拉克巴格达机场发动的空袭当中，伊朗伊斯兰革命卫队的精锐部队“圣城旅”（Quds Force）指挥官卡西姆·苏莱曼尼（Qassim Soleimani）确认死亡。这个消息很可能就此撼动中东的政局。
美国国防部长宣布，美国将迅速向中东增派750名士兵，作为对亲伊朗示威者袭击美国驻伊拉克大使馆的直接回应。
本周二（12月31日），数百名伊拉克抗议者在巴格达冲击了美国大使馆，抗议美国上周日对伊境内的什叶派民兵武装的空袭。美方称，实施打击是为了报复一名美国承包商在伊拉克军事基地的一次遭火箭袭击事件中身亡。
恐怖主义武装组织“伊斯兰国”发布了一段视频，显示其所称的在尼日利亚东北地区处决11名基督徒的情景。“伊斯兰国”声称，此举是为其领袖巴格达迪之死复仇。
美国总统特朗普希望尽快接见美国军犬柯南（Conan）。它参加了消灭“伊斯兰国”头目巴格达迪的特别行动。但是柯南并非唯一“身怀绝技”经常参加特别行动的动物。
恐怖主义组织“伊斯兰国”的头目死了。美国总统特朗普因这一“成果”而自吹自擂。不过，德国之声驻华盛顿记者Carla Bleiker提醒说，现在不是欢庆的时候。
阿布·贝克尔·巴格达迪被美军击毙。他是谁？他是怎样将所谓的“伊斯兰国”从一个叛乱团伙转变成一个全球性的恐怖组织？
美国正式表示，该国军方已经针对叙利亚恐怖军事组织IS的领导人巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）展开了一次特别的”斩首“行动。总统特朗普确认，美国可以正式证实巴格达迪已经死亡。
在伊朗动作频繁之际，美国国务卿蓬佩奥临时取消和德国总理默克尔见面的行程，拜访伊拉克首都巴格达。他说，他有义务确保该区域的安全。
伊拉克的库尔德人周一举行独立公投。此举招致很多批评，巴格达中央政府、伊朗、土耳其和美国都呼吁库尔德人放弃公投。
他的死讯已经传了数次。如今，“叙利亚人权观察组织”称，“伊斯兰国” 高官也证实了其首领巴格达迪已死。该消息传出后，特朗普发推特称打击“伊斯兰国”取得巨大胜利。
莫斯科当局通报说，恐怖组织“伊斯兰国”首领巴格达迪（Abu Bakr al-Bagdadi）有可能已在一次空袭中被击毙。俄国防部目前正试图加以证实。
巴格达自杀式炸弹袭击事件发生一天后，伊拉克今天起举行为期3天全国哀悼，阿巴迪总理宣布保安新措施。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式