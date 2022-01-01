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伊拉克首都，为伊拉克最大城市及经济文化中心。
巴格达人口约577万，在阿拉伯世界位于开罗之后列第二位。在历史上，巴格达曾是伊斯兰文明的政治、宗教、经济、商业、学术、交通中心。巴格达也是一座多民族多教派的城市。
去年7月时，美国宣布在今年年底前撤出其作战士兵。但这不代表华盛顿完全离开伊拉克。
伊拉克安全局势平静了四个星期之后，位于巴格达绿色区域戒备森严的美国大使馆又遭火箭弹袭击，受害者主要是平民百姓，一名儿童丧生。
巴格达政府区再次遭受火箭弹袭击。尽管如此，美国副总统彭斯仍看到缓和的信号。民主党人想要削弱特朗普的军事决定权。一位共和党参议员批评政府就刺杀苏莱曼尼作出的解释并不充分。
美国国防部长宣布，美国将迅速向中东增派750名士兵，作为对亲伊朗示威者袭击美国驻伊拉克大使馆的直接回应。
本周二（12月31日），数百名伊拉克抗议者在巴格达冲击了美国大使馆，抗议美国上周日对伊境内的什叶派民兵武装的空袭。美方称，实施打击是为了报复一名美国承包商在伊拉克军事基地的一次遭火箭袭击事件中身亡。
恐怖主义武装组织“伊斯兰国”发布了一段视频，显示其所称的在尼日利亚东北地区处决11名基督徒的情景。“伊斯兰国”声称，此举是为其领袖巴格达迪之死复仇。
恐怖主义组织“伊斯兰国”的头目死了。美国总统特朗普因这一“成果”而自吹自擂。不过，德国之声驻华盛顿记者Carla Bleiker提醒说，现在不是欢庆的时候。
阿布·贝克尔·巴格达迪被美军击毙。他是谁？他是怎样将所谓的“伊斯兰国”从一个叛乱团伙转变成一个全球性的恐怖组织？
美国正式表示，该国军方已经针对叙利亚恐怖军事组织IS的领导人巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）展开了一次特别的”斩首“行动。总统特朗普确认，美国可以正式证实巴格达迪已经死亡。
他的死讯已经传了数次。如今，“叙利亚人权观察组织”称，“伊斯兰国” 高官也证实了其首领巴格达迪已死。该消息传出后，特朗普发推特称打击“伊斯兰国”取得巨大胜利。
莫斯科当局通报说，恐怖组织“伊斯兰国”首领巴格达迪（Abu Bakr al-Bagdadi）有可能已在一次空袭中被击毙。俄国防部目前正试图加以证实。
伊拉克首都巴格达3日凌晨发生汽车炸弹袭击案件。巴格达市中心和城东北部先后遭袭。截至发稿，炸弹袭击已经造成至少119人死亡，140多人受伤。极端组织“伊斯兰国”宣称对该起事件负责。
巴格达附近一军事基地周三发生数月来最严重的一起袭击事件。在叙利亚的拉卡市附近，"伊斯兰国"恐怖组织俘虏一名约旦飞行员。周三，教宗方济各首次与伊拉克库尔德地区的一个难民营通了电话。
美国空军将打击恐怖组织“伊斯兰国”的范围扩大到伊拉克首都巴格达周边地区，同时希望促成国际联盟。但伊朗政府认为华盛顿别有所图。
伊拉克军方周末向具有重要战略意义的提克里特挺进与逊尼派极端武装分子展开激战。有当地居民称，大批民众为了躲避战火已逃离家园，该市已近乎空城。而之前被困在战区的超千名中国人已撤离到首都巴格达。
德国之声专栏作者泽林认为，最近的伊拉克危机对中国的威胁比对美国的更大，其原因是中国在过去数年在伊拉克大量投资，而且依赖那里的石油。
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