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邻近波斯湾西岸的岛国，首都麦纳麦。巴林为首个步入后石油经济的波斯湾国家。但目前巴林经济并非单纯依赖石油；自20世纪后期，巴林已投入巨资发展金融和旅游事业。
首都麦纳麦，是国内外大型金融机构所在地。2001年，巴林成为主要非北约盟国的成员，美国海军的第五舰队司令部就驻扎在麦纳麦。
塞舌尔、智利、巴林和蒙古四个国家的疫苗接种率比德国等发达国家要高得多，但上述四国无一例外均成了目前全球范围内疫情最为严重的国家，那么，问题出在哪里呢？
国际人权服务社（ISHR）研究发现，联合国人权理事会成员国当中，有半数国家对倡议人士和律师等人进行报复，包括巴林丶委内瑞拉丶越南丶中国等国。
美国总统特朗普自诩为和平使者，但巴勒斯坦对中东局势的最新发展却感到极度不满。在美国牵头下，以色列、阿联酋及巴林在白宫签署了历史性的和平协议。
2010年，阿拉伯世界以突尼斯自焚事件为导火索掀起了一场革命浪潮，突尼斯、埃及、巴林等国的作曲家在自由、民主思潮的感染下创作了一系列音乐作品。
出于对恐怖主义的忧虑，沙特、巴林、埃及、阿联酋以及也门、利比亚等6国宣布中止与卡塔尔的外交关系。数天来，卡塔尔与其邻国的关系陡然紧张。
本周六，有中国主导的亚洲基础设施投资银行宣布，吸纳巴林、玻利维亚、智利、塞浦路斯、希腊、罗马尼亚、萨摩亚共7国为成员国。亚投行是中国“一带一路”倡议的重要组成部分，目前已经有77个成员国。
由沙特、阿联酋、巴林、科威特、阿曼和卡塔尔组成的海湾阿拉伯国家合作委员会呼吁联合国进行干预，制止对叙利亚城市阿勒颇的空袭。两周前，莫斯科和华盛顿就叙利亚停火达成一致，但停火状态没能维持几天。
由美军主导的对“伊斯兰国”的空袭行动中也有5个君主制阿拉伯国家参与。此前，这五国在叙利亚内战中基本属于旁观者。现在，他们的战略发生了改变。
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