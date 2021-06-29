为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

巴林

邻近波斯湾西岸的岛国，首都麦纳麦。巴林为首个步入后石油经济的波斯湾国家。但目前巴林经济并非单纯依赖石油；自20世纪后期，巴林已投入巨资发展金融和旅游事业。

首都麦纳麦，是国内外大型金融机构所在地。2001年，巴林成为主要非北约盟国的成员，美国海军的第五舰队司令部就驻扎在麦纳麦。

Fläschchen mit dem chinesischen Corona-Impfstoff Sinovac sind während einer Zeremonie anlässlich der Ankunft von 200000 Dosen des Impfstoffs am Flughafen Suvarnabhumi zu sehen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einem zweiten chinesischen Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung erteilt. Es handelt sich um das Präparat der Firma Sinovac. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：中国疫苗惹的祸？ 29.06.2021

塞舌尔、智利、巴林和蒙古四个国家的疫苗接种率比德国等发达国家要高得多，但上述四国无一例外均成了目前全球范围内疫情最为严重的国家，那么，问题出在哪里呢？
(200619) -- GENEVA, June 19, 2020 () -- Video image taken on June 19, 2020 shows a session of the UN Human Rights Council held in Geneva, Switzerland. The United Nations Human Rights Council on Friday adopted a resolution strongly condemning the continuing racially discriminatory and violent practices perpetrated by law enforcement agencies against Africans and people of African descent. () |

报告：近半数联合国人权理事国对倡议人士进行报复 06.05.2021

国际人权服务社（ISHR）研究发现，联合国人权理事会成员国当中，有半数国家对倡议人士和律师等人进行报复，包括巴林丶委内瑞拉丶越南丶中国等国。
15.09.2020 *** President Donald Trump walks to the Abraham Accords signing ceremony at the White House, Tuesday, Sept. 15, 2020, in Washington with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Bahrain Foreign Minister Khalid bin Ahmed Al Khalifa and United Arab Emirates Foreign Minister Abdullah bin Zayed al-Nahyan. (AP Photo/Alex Brandon) |

以色列与阿联酋巴林在白宫签署关系正常化协议 16.09.2020

美国总统特朗普自诩为和平使者，但巴勒斯坦对中东局势的最新发展却感到极度不满。在美国牵头下，以色列、阿联酋及巴林在白宫签署了历史性的和平协议。
***ACHTUNG: Nur für geklärte Verwendung!*** Beethoven-Fest Bonn: Aufführung von Seda Röder © Barbara Frommann

阿拉伯之春：脸书的信息 12.09.2018

2010年，阿拉伯世界以突尼斯自焚事件为导火索掀起了一场革命浪潮，突尼斯、埃及、巴林等国的作曲家在自由、民主思潮的感染下创作了一系列音乐作品。
DOHA, QATAR - FEBRUARY 20: A general view of the Qatar skyline on February 20, 2014 in Doha, Qatar. The Prince is on a three day solo visit to Qatar following a short visit to Saudi Arabia. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

阿拉伯6国与卡塔尔断交 05.06.2017

出于对恐怖主义的忧虑，沙特、巴林、埃及、阿联酋以及也门、利比亚等6国宣布中止与卡塔尔的外交关系。数天来，卡塔尔与其邻国的关系陡然紧张。
16.1.2016 *** epa05106325 Jin Liqun, President of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), listens to questions during a press conference of the Asian Infrastructure Investment Bank in Beijing city, China, 17 January 2016. The AIIB opens on 16 January 2016 that has more than 50 member countries and is aimed at financial support for infrastructure projects and other productive sectors. EPA/WU HONG Copyright: picture alliance/dpa/W. Hong

"一带一路"要开会 亚投行再添新丁 13.05.2017

本周六，有中国主导的亚洲基础设施投资银行宣布，吸纳巴林、玻利维亚、智利、塞浦路斯、希腊、罗马尼亚、萨摩亚共7国为成员国。亚投行是中国“一带一路”倡议的重要组成部分，目前已经有77个成员国。
TOPSHOT - Syrian government forces gather in the largely deserted Palestinian refugee camp of Handarat, north of Aleppo, on September 24, 2016 after they captured the area following multiple Russian air strikes. Syrian regime forces had been fighting to take the camp for months because it is on high ground that overlooks the rebel-held east of the embattled city of Aleppo. / AFP / GEORGE OURFALIAN (Photo credit should read GEORGE OURFALIAN/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/G. Ourfalian

海湾六国呼吁联合国制止阿勒颇空袭 02.10.2016

由沙特、阿联酋、巴林、科威特、阿曼和卡塔尔组成的海湾阿拉伯国家合作委员会呼吁联合国进行干预，制止对叙利亚城市阿勒颇的空袭。两周前，莫斯科和华盛顿就叙利亚停火达成一致，但停火状态没能维持几天。
A member of the Saudi border guards force mans a machine gun mounted on a military truck, positioned on Saudi Arabia's northern borderline with Iraq, in this July 14, 2014 file photo. Since the group then known as the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) launched its lightning offensive last month in Iraq, Riyadh has sent thousands of troops to the border area. They are beefing up a frontier already protected by a series of earth berms and fences, forming an exclusion zone stretching 10 kilometres deep into Saudi territory. Its entire 850-km length is scanned by radar and infrared video cameras, monitored around the clock at a control room. REUTERS/Faisal Nasser/Files (SAUDI ARABIA - Tags: POLITICS MILITARY CIVIL UNREST)

对抗“伊斯兰国”：海湾国家改弦更张 26.09.2014

由美军主导的对“伊斯兰国”的空袭行动中也有5个君主制阿拉伯国家参与。此前，这五国在叙利亚内战中基本属于旁观者。现在，他们的战略发生了改变。
An anti-government protester gestures towards riot police during clashes in the village of Sanabis west of Manama, November 6, 2012. Hundreds of protesters march on the street of the village defying the ban on protests set by Bahrain's Ministy of Interior. REUTERS/Hamad I Mohammed (BAHRAIN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

巴林反政府游行遭暴力驱散 23.03.2013
epa03224529 Pro-reform protesters march along Budaiya highway north of Manama, Bahrain, 18 May 2012. Thousands of pro-reform supporters marched in Bahrain on 18 May 2012 to decry proposed plans of unity with neighboring Saudi Arabia. The protesters, answering a call by the leading opposition groups, encompassing the leading Shiite and liberal groups, called for reforms to be introduced and for political prisoners to be released. The protesters also chanted against the recent US decision to partially lift the arms sales ban on Bahrain, while at the same time expressing support for Ayatollah Sheikh Isa Qassim, a leading Shiite clergyman, who has been accused of the authorities of flaring up sectarianism and tension in the country. EPA/MAZEN MAHDI

巴林再次爆发千人示威游行 14.12.2012
Anti-government protesters flash victory signs as they burn tyres in Budaiya, west of Manama, early April 22, 2012. REUTERS/Hamad I Mohammed (BAHRAIN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

巴林发生血腥炸弹袭击事件 05.11.2012
Bahraini men scan the sky at dusk Wednesday, Aug. 11, 2010, in the village of Karzakan, Bahrain, searching for the crescent moon on the first day of the Islamic holy month of Ramadan. After spotting the faint sliver of a moon, the men broke their daily fast with dates and juice and prayed together along the Persian Gulf seashore. (ddp images/AP Photo/Hasan Jamali)

巴林20名反政府人士获重刑 04.09.2012
epa03224529 Pro-reform protesters march along Budaiya highway north of Manama, Bahrain, 18 May 2012. Thousands of pro-reform supporters marched in Bahrain on 18 May 2012 to decry proposed plans of unity with neighboring Saudi Arabia. The protesters, answering a call by the leading opposition groups, encompassing the leading Shiite and liberal groups, called for reforms to be introduced and for political prisoners to be released. The protesters also chanted against the recent US decision to partially lift the arms sales ban on Bahrain, while at the same time expressing support for Ayatollah Sheikh Isa Qassim, a leading Shiite clergyman, who has been accused of the authorities of flaring up sectarianism and tension in the country. EPA/MAZEN MAHDI

巴林反对派集会要求政改 31.08.2012
Riot police block a street to prevent protesters from marching during an anti-government rally outside Bahrain's leading opposition party Al Wefaq's headquarters in Manama May 9, 2012. About 200 protesters on Wednesday demanded the release of imprisoned human rights activists during the demonstration. REUTERS/Hamad I Mohammed (BAHRAIN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

美恢复对巴林的武器出口 12.05.2012
Anti-government protesters run through clouds of tear gas late Thursday night, Aug. 11, 2011, during clashes with riot police in the Shiite Muslim village of Jidhafs, Bahrain, on the outskirts of the capital of Manama. Major protests have been crushed, but small-scale clashes have occurred nearly nightly for weeks. (Foto:Hasan Jamali/AP/dapd)

巴林再次发生爆炸袭击事件 05.05.2012
A man walks past anti-Formula One graffiti in the village of Barbar, west of Manama April 5, 2012. Former world champion Damon Hill has called on Formula 1 bosses to reconsider going ahead with this month's controversial Bahrain Grand Prix and warned that the sport's image could suffer if the race is held. The graffiti reads, Boycott F1 in Bahrain, you will race on the blood of martyrs. REUTERS/Hamad I Mohammed (BAHRAIN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS SPORT MOTORSPORT) ****Archivbild****

巴林国王计划改革 22.04.2012
显示更多文章