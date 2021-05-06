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邻近波斯湾西岸的岛国，首都麦纳麦。巴林为首个步入后石油经济的波斯湾国家。但目前巴林经济并非单纯依赖石油；自20世纪后期，巴林已投入巨资发展金融和旅游事业。
首都麦纳麦，是国内外大型金融机构所在地。2001年，巴林成为主要非北约盟国的成员，美国海军的第五舰队司令部就驻扎在麦纳麦。
国际人权服务社（ISHR）研究发现，联合国人权理事会成员国当中，有半数国家对倡议人士和律师等人进行报复，包括巴林丶委内瑞拉丶越南丶中国等国。
美国总统特朗普自诩为和平使者，但巴勒斯坦对中东局势的最新发展却感到极度不满。在美国牵头下，以色列、阿联酋及巴林在白宫签署了历史性的和平协议。
由美军主导的对“伊斯兰国”的空袭行动中也有5个君主制阿拉伯国家参与。此前，这五国在叙利亚内战中基本属于旁观者。现在，他们的战略发生了改变。
巴林即将举行一级方程式赛车，什叶派在比赛前夕再次进行示威抗议。大赦国际指出，巴林人权仍严重受到侵犯。
中东和北非阿拉伯世界诸多国家出现的民主革命浪潮、多位独裁人物的倒台是2011年震撼全世界的事件。然而“阿拉伯之春”还没有让阿拉伯世界完全实现稳定、民主和兴旺，不少 国家的反专制反暴力抗议仍在继续。
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