2011“阿拉伯之春”-民主变革浪潮继续

中东和北非阿拉伯世界诸多国家出现的民主革命浪潮、多位独裁人物的倒台是2011年震撼全世界的事件。然而“阿拉伯之春”还没有让阿拉伯世界完全实现稳定、民主和兴旺，不少 国家的反专制反暴力抗议仍在继续。