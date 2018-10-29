 巴斯夫欲在华扩建大型化工生产设施 | 经济纵横 | DW | 29.10.2018

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经济纵横

巴斯夫欲在华扩建大型化工生产设施

短短数月内，德国化学巨擘巴斯夫（BASF）宣布将在中国投入第二笔大投资，从而继续扩展与中石化集团的合作。

Ludwigshafen BASF (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

BASF在德国路德维希港的工厂

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本周一中午时分，德国化工巨头巴斯夫位于路德维希港的总厂发生爆炸。截至周一晚间，爆炸已经造成2人丧生，另有两人依旧处于失踪状态。目前，厂区的明火依然没有被扑灭，但是消防队已经控制了火势。 (17.10.2016)

中国国有石油化工行业巨头中石化原总经理王天普贪污、受贿一案于周二在南昌宣判。王天普被判处15年徒刑。这是中国腐败案件频发的石油系统又一高层官员锒铛入狱。 (24.01.2017)

印尼警方周二表示，国际刑警组织已对中石化3名高管发布红色通缉令，他们涉嫌参与该公司在印尼一个8亿美元的项目欺诈案。随即，中石化和外交部做出回应。 (21.03.2017)

（德国之声中文网）据该企业周一（10月29日）通报，将与中石化这个长年合作伙伴在巴斯夫南京一体化生产基地建造年产100万吨乙烯的蒸汽裂解装置，中石化将承担一半投资，相关可行性研究定于年底前完成。

巴斯夫在通报中未提供投资额度。迄今，对南京基地的投资总共已达52亿美元。

随着走出这一步，巴斯夫将继续扩大其在华最重要生产基地。南京是巴斯夫在全球的6大一体化生产基地之一，众多各类各种装置在那里联网生产。今年6月，巴斯夫曾宣布，要对在广东设立第二个一体化生产基地的可行性作评估。该项目将是巴斯夫首次在华独建，无需地方伙伴，投资额最多可达100亿美元。南京生产基地由巴斯夫与伙伴中石化自2000年起建立的合资企业扬子石化-巴斯夫有限责任公司经营，2005年起正式投产。

南京生产基地每年为中国这一全球最大化学市场提供约300万吨化学品及聚合材料。中石化和巴斯夫现在也有意在增长迅速的电池材料市场尝试新的经营可能。巴斯夫新近刚在该领域和俄罗斯镍、钯生产商-诺里尔斯克镍公司（Norilsk Nickel）结成合作伙伴关系。两家企业将携手在芬兰的哈尔亚瓦尔塔（Harjavalta）建造用于生产电动车动力电池材料的首个装置，2020年底投产。

凝炼/苗子（路透社）

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