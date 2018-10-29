巴斯夫欲在华扩建大型化工生产设施

（德国之声中文网）据该企业周一（10月29日）通报，将与中石化这个长年合作伙伴在巴斯夫南京一体化生产基地建造年产100万吨乙烯的蒸汽裂解装置，中石化将承担一半投资，相关可行性研究定于年底前完成。

巴斯夫在通报中未提供投资额度。迄今，对南京基地的投资总共已达52亿美元。

随着走出这一步，巴斯夫将继续扩大其在华最重要生产基地。南京是巴斯夫在全球的6大一体化生产基地之一，众多各类各种装置在那里联网生产。今年6月，巴斯夫曾宣布，要对在广东设立第二个一体化生产基地的可行性作评估。该项目将是巴斯夫首次在华独建，无需地方伙伴，投资额最多可达100亿美元。南京生产基地由巴斯夫与伙伴中石化自2000年起建立的合资企业扬子石化-巴斯夫有限责任公司经营，2005年起正式投产。

南京生产基地每年为中国这一全球最大化学市场提供约300万吨化学品及聚合材料。中石化和巴斯夫现在也有意在增长迅速的电池材料市场尝试新的经营可能。巴斯夫新近刚在该领域和俄罗斯镍、钯生产商-诺里尔斯克镍公司（Norilsk Nickel）结成合作伙伴关系。两家企业将携手在芬兰的哈尔亚瓦尔塔（Harjavalta）建造用于生产电动车动力电池材料的首个装置，2020年底投产。

凝炼/苗子（路透社）