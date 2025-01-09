巴拿马驳斥特朗普的指控

美国候任总统特朗普周二再度表示，巴拿马运河对美国船只漫天要价，而且运河的运营已经被中国人所掌控。特朗普表示，他不排除以武力收回巴拿马运河的可能性。

（德国之声中文网）特朗普总统发表了有关巴拿马运河已被中国控制的言论之后，巴拿马政府对此予以坚决驳斥。巴拿马运河管理机构负责人莫拉雷斯（ Ricaurte Vásquez Morales）：“有关中国人接管了巴拿马运河的说法毫无根据，中国对运河的运营毫无影响力。”

美国候任总统特朗普周二表示，巴拿马运河对美国至关重要，但现在已经被中国人所掌控。他表示，巴拿马运河的收费极不合理，而如果美国不能得到公平对待，将会收回这一运河。他还表示，为了恢复对巴拿马运河的控制，他将不惜动用武力。

特朗普发表上述讲话后，巴拿马外长马丁内斯·阿查（Javier Martinez-Acha)于周三召集紧急记者会，对特朗普发出的威胁做出愤怒回应。他表示，巴拿马主权不容讨价还价，“唯一掌控运河的手是巴拿马人的手”“巴拿马运河属于巴拿马人民并将永远如此。”



巴拿马运河是世界上最重要的水上通道之一。二十世纪初由美国人兴建并长期控制。1977 年，时任美国总统的吉米·卡特签约，批准逐步将运河控制权移交给巴拿马政府。一般认为，巴拿马运河目前的收费标准符合市场行情，而根据相关协定，美国作为当年运河的建设方并无权享受特殊待遇。

美国候任总统特朗普：必要情况下，美国将收回对巴拿马运河的控制权。 图像来源: Evan Vucci/AP/picture alliance

巴拿马运河管理机构负责人莫拉雷斯表示，规则就是规则，没有人会得到特殊对待。“无论是中国人，美国人，还是其他什么人，我们都不会区别对待。因为这样做会违反中立协定，违反国际法，并将导致混乱。”他强调，绝没有向美国船只收取更多的通行费，收费标准完全依照船只的型号和大小而制定。

过去多年以来，一家中国企业确实分别在巴拿马运河的两端运营着两个港口。不过，运河本身则一直由巴拿马运河管理机构运营，该机构的管理层则是由巴拿马政府选举产生的。

德国《商报》写道，抛开特朗普巴拿马运河“乱收费”指控不谈，相关争论还是引起了各方对巴拿马现状的关注。该报援引巴拿马大学国际关系教授塔皮亚（Enclides Tapia)表示：“中国已经将巴拿马打造成了中国在该地区扩展政治、经济和军事影响力的枢纽。”他表示，虽然巴拿马同中国的商贸往来历史悠久，但2017年，巴拿马同中国建交之后，中国在该国的影响力明显增强。塔皮亚说：“同台湾断交，同北京建交之后，巴拿马的独立性显然受到了影响。”为了确保矿产和粮食来源，中国一直在努力扩展该国在南美洲的影响力。来自世界经济论坛的数据显示，2020年，中国同南美洲的贸易总额为120亿美元，而仅仅二十年之后，即2020年时，中国已经成为南美洲第二大贸易伙伴，双边贸易额高达3150亿美元。

（综合报道）

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