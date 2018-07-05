巴拿马反对派胜选 要求美国提高重视

(德国之声中文网)巴拿马在5月5日举行总统大选，根据已经开出的95%选票，巴拿马选举法庭初步宣布柯狄索(Laurentino "Nito" Cortizo)胜选。此前，柯狄索与竞争对手鲁斯(Romulo Roux)出乎意料的票数十分接近，一直到公布结果时，柯狄索的得票率是33%，只比鲁斯多出2%。

第二高票的鲁斯是执政党民主更新党(Democratic Change party)的总统候选人。他认为票数太过接近，尚未接受败选结果。

代表在野党民主革命党(Democratic Revolutionary Party)参选的柯狄索在美国受过教育，曾当过农业部长，也有从商的经验。他说，如果美国忽视了长期被其视为后院的中美洲，它相当于邀请中国填补这个空缺。

柯狄索在投票前接受路透社采访时说:「我们需要，也已经请求他们多关心这个区域－不只是巴拿马，而是整个区域。」他说: 「如果他们不多放心思的话，其他人就会力求表现。」

柯狄索的支持者为他欢呼

美国施压中国垂涎

巴拿马号称中美洲地区的商业枢纽，擁有货运繁忙的巴拿马运河以及最近扩建的国际机场。这个中美洲国家是世界上增长最快的经济体之一，中国最近对它越来越感兴趣。

美国总统特朗普曾经谴责中美洲诸国没有针对移民执行够多的管制措施，近期甚至要求终止给萨尔瓦多、瓜地马拉、洪都拉斯的援助，作为赴美寻求庇护者人数增加的惩罚。

另一方面，北京则用基础建设与投资项目讨好中美洲的政府。在2017年，巴拿马与中华民国终止外交关系，并正式和中国建立外交关系。

在巴拿马之后，萨尔瓦多与多明尼加相继转换阵营，与中华民国断交、转与中国建交。洪都拉斯引述美国总统特朗普的投资与援助方面的威胁之后，也暗示跟进的可能。

巴拿马近年风波不断: 巴西工程公司奥德布莱切特(Odebrecht)涉案的贪污丑闻，以及曝光富豪逃税内幕的上万份巴拿马文件，都损害了巴拿马的国际形象。在选战当中，柯狄索也誓言要处理许多巴拿马的政治问题。此外，巴拿马的失业率升高、教育问题、巴拿马首都的水利与垃圾回收设施也都是选战的讨论议题。

柯狄索说:「巴拿马人不想要，不应该，也不会再忍受更多这样的对待。」他说: 「混乱已经过去了。公共资金是属于群众的，它们是神圣的。」

罗法/杨威廉(路透社、美联社)