"巴拉特"总统宴请G20来宾，印度要改名？

（德国之声中文网）印度向G20峰会各国首脑发出的晚宴邀请函引发了各方有关印度即将更改国名的猜测。印度媒体报道称，在这份用英文写就的邀请函上，东道主印度总统穆尔穆被称为"巴拉特总统"（President of Bharat），而并非"印度总统"（ President of India）。"巴拉特"（Bharat)是梵文词汇，印度宪法中也明文规定，巴拉特是印度的同义词。

一些激进派的印度教徒对"印度"这一国名称谓表示不满。在他们看来，"印度"是英国殖民者引入的称谓，是奴隶制的象征。前不久，同以总理莫迪为首的执政党"印度人民党"关系密切的

印度反对党领袖Shashi Tharoor在X发图张贴的“巴拉特”总统邀请函。

印度民族主义组织"国民志愿服务团"（Rashtriya Swayamsevak Sangh）曾发出呼吁，要求将国名正式改为"巴拉特"。



执政党-印度人民党的多名政治家都对G20邀请函上使用"巴拉特"一词表示赞赏。本周六，来自世界20个重要经济体的国家元首和政府首脑将聚首印度首都新德里，参加为期两天的G20峰会。

印度政府目前正在努力同被殖民统治的历史划清界限，并唤醒民众的民族自豪感。但反对党政治家则对更改国名一事提出质疑。他们表示，印度作为国名已经被国际社会广泛接受，并已成为被各方认可的"品牌"。

前不久，多个反对党成立了INDIA印度国家发展包容联盟联盟（INDIA则是 Indian National Developmental Inclusive Alliance的英文首字母缩写），以共同阻止执政党更改国名的尝试。明年春季，印度将举行议会选举，一般认为，现任总理莫迪将寻求连任。

（德新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。