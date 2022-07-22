 巴拉圭總統：台灣應投資十億美元鞏固邦交 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.09.2022

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巴拉圭總統：台灣應投資十億美元鞏固邦交

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭，總統貝尼特斯親自開口向台灣要求10億美元的投資，以抗衡中國和國內的壓力。台灣外交部也證實了此一要求。

台灣總統蔡英文於2018年8月訪問巴拉圭時，曾拜會巴拉圭總統貝尼特斯（資料照）

台灣總統蔡英文於2018年8月訪問巴拉圭時，曾拜會巴拉圭總統貝尼特斯（資料照）

（德國之聲中文網）南美洲國家巴拉圭的總統貝尼特斯（Mario Abdo Benítez）罕見呼籲，台灣應該在該國投資10億美元，讓其公民需要「感受到真正的好處」， 以幫助他抵禦將外交關係轉向中國，以及與中國抗衡的巨大壓力。

英國金融時報週三（9月28日）報導，貝尼特斯在美國訪問時說：「台灣在與台灣沒有外交關係的國家有超過60億美元的投資，我們希望將這10億美元投入巴拉圭」。貝尼特斯還強調，這將有助於巴拉圭與台灣建立戰略聯盟的重要性。

雖然台灣在加勒比海和拉丁美洲仍有一些邦交國，但巴拉圭是目前唯一的南美洲邦交國，也是台灣在全球土地面積最大的邦交國，因此貝尼特斯此番論點引發外界關注，也引發巴拉圭未來是否會和台灣斷交的疑慮。

巴拉圭是全球牛肉和大豆的主要出口國之一，但由於外交因素，其業者無法進入廣闊的中國市場，這讓當地的農業遊說團體感到不安。

貝尼特斯說：「想像一下（農業）生產者在肉類價格下跌，而他們無法進入中國時會說什麼」。他還強調，當地的業者也會問說，如果巴拉圭可以出口全部的大豆和肉類產品給中國，那台灣能給巴拉圭什麼？

台灣外交部證實了此項援助要求，並表明貝尼特斯希望台灣投資10億美元，因為「對台巴拉戰略夥伴關係具有深遠意義」。

台灣今年至今，已派出兩個投資代表團到巴拉圭參訪，最近一次是在9月2日至12日，由台灣經濟部組織食品、紡織及新能源等產業專家，以及相關企業的代表進行參訪。此外，2017年台灣在巴拉圭設立的一所科技大學，已經教育了400名學生。

2016年時，巴拉圭兒童歡迎台灣總統蔡英文訪問巴拉圭（資料照）

2016年時，巴拉圭兒童歡迎台灣總統蔡英文訪問巴拉圭（資料照）

巴美台各有盤算

香港01新聞9月22日報導，在美國紐約召開的第77屆聯合國大會中，有3個台灣的邦交國發聲「挺台灣」，並呼籲聯合國應接納台灣的加入，這其中就包含了巴拉圭總統貝尼特斯。

貝尼特斯當時說，面對當前的困難情勢，必須團結一致解決全球性問題，不可排除任何一方，因此再次強調支援中華民國（台灣）成為聯合國體系不可或缺的一部分，他相信台灣在多邊體系的參與，將會帶來寶貴的貢獻。

但過去5年來，巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加和尼加拉瓜紛紛和台灣斷交，令美國大為緊張，美國希望看到台北在拉美地區維持邦交。

英國金融時報報導，英國華威大學政治學者龍（Tom Long）表示，在貝尼特斯的執政黨與白宮之間在其他問題上的緊張關係中，與台灣結盟為他帶來了好處。

「在這個問題上，巴拉圭可以得到台灣和美國一些人物的關注和青睞，這是小國通常不會得到的」，龍說。

圖為巴拉圭總統貝尼特斯和第一夫人莫雷拉。（資料照）

圖為巴拉圭總統貝尼特斯和第一夫人莫雷拉。（資料照）

中國疫苗外交

金融時報報導，去年發表在《外交政策分析》期刊（Foreign Policy Analysis）上的一項研究估計，由於巴拉圭和台灣保持外交關係，讓該國在2005至2014年間損失的援助和投資，相當於每年國內生產總值（GPD）的 1%。

該文章解釋，這1%的經濟損失，主要是因為巴拉圭從中國得到的援助是零。但些損失，無法從被來自台灣的資金所抵消。

此外，因為維持與台灣的外交關係，這導致在新冠疫情爆發的關鍵期間，巴拉圭無法從中國獲得新冠疫苗。貝尼特斯當時已派衛生部長與中國駐巴西的領事商談此事。

貝尼特斯引用中國領事的話說，要獲得中國的疫苗援助，必須符合三個要件至少之一：第一，必須是中國人，第二，必須是中國的盟友，第三，必須是一個貧窮的國家，但巴拉圭無法滿足這三項要件。

報導認為，台灣在拉美地區的邦交國瓜地馬拉與宏都拉斯，先前也面臨到相同的問題，因此宏都拉斯去年稱，考慮在中國大陸設立辦公室，以確保疫苗供應無虞。

巴拉圭首都亞松森的一處工地（資料照）

巴拉圭首都亞松森的一處工地（資料照）

台灣與巴拉圭的經貿

根據台灣經濟部的資料，台灣目前為巴拉圭第12大貿易夥伴及牛肉第三大出口市場，2021年與臺灣貿易總額達1.97億美元，較2020年成長26.76%，顯示雙邊貿易具成長空間，且巴國總體經濟穩定、經濟開放、能源及農業等產業之潛力對投資具吸引力。

在農產品方面，台灣農委會曾在9月6日發布公告，將開放巴拉圭豬肉输入台灣，對此，台灣中央社9月7日報導，台灣農委會副主委黃金城指出，巴拉圭洽談其豬肉輸台已經好幾年，今年完成相關檢疫作業，6日起農委會官網預告14天，之後彙整各方意見公告上路，之後輸入的應該就是商用部位肉。

黃金城說，巴拉圭不是非洲豬瘟、口蹄疫、典型豬瘟的疫區，但是豬肉產量不大，目前台灣豬肉進口最多的國家為西班牙，接著是美國、加拿大，但美國豬肉價位相對比較高，市場競爭力略減，巴拉圭豬肉未來若正式開放輸入，有沒有競爭力，要看市場反應決定。

（綜合報導）

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