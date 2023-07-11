巴拉圭新總統晤蔡英文：任內將與台灣站一起

（德国之声中文网）巴拉圭候任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯培尼亞）週三（7月12日）會晤台灣總統蔡英文及副總統賴清德，在巴拉圭與台灣建交66週年的日子，重申對台灣的友好支持。

「到台灣訪問，絕對不是偶然。」貝尼亞說，他在上任5週前就造訪台灣，有明確的目標，希望告訴全世界：「我們在價值觀以及共同理想目標上，是絕對不會妥協的。」他指出，巴拉圭跟台灣一樣，都跟鄰近國家有「非常複雜、難處理」的事務。

貝尼亞強調，未來他執政的5年內，巴拉圭都會跟台灣站在同一邊。他也感謝台灣在經濟上對巴拉圭的協助，並鼓勵台灣企業赴巴拉圭投資。

蔡英文亦感謝巴拉圭對台灣的友誼與重視，並表示：「面對威權主義的擴張，我們也期待巴拉圭能夠和台灣一起站在民主自由陣線，為全球的和平發展做出貢獻。」

台灣再遇斷交危機？巴拉圭會否「棄台投中」

候任政府團隊隨行

貝尼亞於11日率團抵達台灣，進行為期5天的訪問行程。他在抵達台灣桃園機場時發表的講話中提到，他在學生時期就曾到過台灣，希望本次再度到訪能讓巴拉圭與台灣的關係更加緊密。

貝尼亞表示：「我將在未來5年任期裡致力凝聚兩國，我們的關係密切，但我認為此刻我們需要更緊密，我們需要更團結，所以我很開心能來到這裡。」

即將於8月上任的貝尼亞在之前競選總統期間就曾承諾，願繼續推進巴拉圭與台灣互利互惠的雙邊關係。

據台媒中央社報導，除了隨行的貝尼亞妻子和女兒，本次訪團成員還包括巴拉圭候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga）。

台灣外交部提到，貝尼亞的行程還包含與台灣經濟部長王美花、衞生部長薛瑞元等官員見面，以及參訪大學、非營利組織和經建文化設施等。

台灣僅存的少數邦交國之一

近幾年不斷有國家宣佈與中華民國斷交並且與中華人民共和國建交，巴拉圭是台灣目前僅存的13個邦交國之一。

對於巴拉圭候任總統貝尼亞訪問台灣，中國外交部發言人毛寧在7月10日的例行記者會上表示：「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。我們相信有關國家遲早會認清國際大勢，作出符合歷史潮流的決定。」

與此同時，台灣國防部7月11日發布聲明稱，偵獲解放軍「殲-10」、「殲-16」、「蘇愷-30」、「轟6」、「運-8反潛機」等34架次軍機在台灣附近活動，其中29架次踰越海峽中線及其延伸線，配合其遠海長航艦船，在台灣東南應變區外實施海空聯訓。12日，台灣再指有32架次中國軍機逾越台海中線。

台灣軍方將在7月底舉行漢光演習的實兵演練，預計到時還會首度在桃園機場進行反空機降演練，並暫時禁止民航機起降。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



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