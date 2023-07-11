巴拉圭新總統晤蔡英文：任內將與台灣站一起

即將在8月就任的巴拉圭候任總統貝尼亞一行人7月11日抵達台灣，12日與台灣總統蔡英文見面，重申將深化雙方合作。蔡英文表示，期待巴拉圭跟台灣一同站在「民主自由陣線」；貝尼亞則說，未來5年內，巴拉圭都會跟台灣站在一起。
（德国之声中文网）巴拉圭候任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯培尼亞）週三（7月12日）會晤台灣總統蔡英文及副總統賴清德，在巴拉圭與台灣建交66週年的日子，重申對台灣的友好支持。
「到台灣訪問，絕對不是偶然。」貝尼亞說，他在上任5週前就造訪台灣，有明確的目標，希望告訴全世界：「我們在價值觀以及共同理想目標上，是絕對不會妥協的。」他指出，巴拉圭跟台灣一樣，都跟鄰近國家有「非常複雜、難處理」的事務。
貝尼亞強調，未來他執政的5年內，巴拉圭都會跟台灣站在同一邊。他也感謝台灣在經濟上對巴拉圭的協助，並鼓勵台灣企業赴巴拉圭投資。
蔡英文亦感謝巴拉圭對台灣的友誼與重視，並表示：「面對威權主義的擴張，我們也期待巴拉圭能夠和台灣一起站在民主自由陣線，為全球的和平發展做出貢獻。」
貝尼亞於11日率團抵達台灣，進行為期5天的訪問行程。他在抵達台灣桃園機場時發表的講話中提到，他在學生時期就曾到過台灣，希望本次再度到訪能讓巴拉圭與台灣的關係更加緊密。
貝尼亞表示：「我將在未來5年任期裡致力凝聚兩國，我們的關係密切，但我認為此刻我們需要更緊密，我們需要更團結，所以我很開心能來到這裡。」
即將於8月上任的貝尼亞在之前競選總統期間就曾承諾，願繼續推進巴拉圭與台灣互利互惠的雙邊關係。
據台媒中央社報導，除了隨行的貝尼亞妻子和女兒，本次訪團成員還包括巴拉圭候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga）。
台灣外交部提到，貝尼亞的行程還包含與台灣經濟部長王美花、衞生部長薛瑞元等官員見面，以及參訪大學、非營利組織和經建文化設施等。
近幾年不斷有國家宣佈與中華民國斷交並且與中華人民共和國建交，巴拉圭是台灣目前僅存的13個邦交國之一。
對於巴拉圭候任總統貝尼亞訪問台灣，中國外交部發言人毛寧在7月10日的例行記者會上表示：「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。我們相信有關國家遲早會認清國際大勢，作出符合歷史潮流的決定。」
與此同時，台灣國防部7月11日發布聲明稱，偵獲解放軍「殲-10」、「殲-16」、「蘇愷-30」、「轟6」、「運-8反潛機」等34架次軍機在台灣附近活動，其中29架次踰越海峽中線及其延伸線，配合其遠海長航艦船，在台灣東南應變區外實施海空聯訓。12日，台灣再指有32架次中國軍機逾越台海中線。
台灣軍方將在7月底舉行漢光演習的實兵演練，預計到時還會首度在桃園機場進行反空機降演練，並暫時禁止民航機起降。
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