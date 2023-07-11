巴拉圭新总统访台 喊话盼台巴关系更紧密

（德国之声中文网）巴拉圭候任总统贝尼亚（Santiago Peña Palacios，另译培尼亚）于7月11日率团抵达台湾，进行为期五天的访问行程。他在抵达台湾桃园机场时发表的讲话中提到，他在学生时期就曾到过台湾，希望本次再度到访能让巴拉圭与台湾的关系更加紧密。

贝尼亚表示：「我将在未来5年任期里致力凝聚两国，我们的关系密切，但我认为此刻我们需要更紧密，我们需要更团结，所以我很开心能来到这里。」

候任政府团队随行

据台媒中央社报导，除了随行的贝尼亚妻子和女儿，本次访团成员还包括巴拉圭候任外交部长拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任总统府秘书长希梅内丝（Lea Giménez Duarte）、候任财政部长费南德兹（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部长西梅内斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga）。

即将于八月上任的贝尼亚在之前竞选总统期间就曾承诺，愿继续推进巴拉圭与台湾互利互惠的双边关系。在接下来的行程中，贝尼亚将会晤台湾总统蔡英文和副总统赖清德。

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台巴建交66周年

台湾总统府发言人林聿禅7月11日晚间发布声明指出，贝尼亚此次到访适逢7月12日台巴建交66周年纪念日，同时也是贝尼亚继1999年后，睽违24年再度访问台湾，「蔡总统及赖副总统将分别接见访问团，并设宴款待，就两国合作及共同关切议题深入交换意见。」。

台湾外交部提到，贝尼亚一行人还会与台湾经济部长王美花、卫生部长薛瑞元等官员见面。此外，也将参访大学、非营利组织和经建文化设施等。

台湾仅存的少数邦交国之一

由于近几年不断有国家宣布与中华民国断交并且与中华人民共和国建交，巴拉圭是台湾目前仅存的13个邦交国之一。北京政府将台湾视为一个分裂的省份，并试图压缩台北在国际上的外交空间。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



对于巴拉圭候任总统贝尼亚访问台湾，中国外交部发言人毛宁在7月10日的例行记者会上表示：「中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。我们相信有关国家迟早会认清国际大势，作出符合历史潮流的决定。」

与此同时，台湾国防部7月11日发布声明称，侦获解放军「歼-10」、「歼-16」、「苏恺-30」、「轰6」、「运-8反潜机」等34架次出海活动，其中29架次逾越海峡中线及其延伸线。台湾军方将在7月底举行汉光演习，预计到时还会首度在桃园机场进行反空机降演练，并暂时禁止民航机起降。

（综合报导）

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