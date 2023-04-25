 巴拉圭总统大选：挺台候选人确定当选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2023

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时政风云

巴拉圭总统大选：挺台候选人确定当选

巴拉圭总统大选结果出炉。欲与中国建交的反对派虽然此前民调略为领先，但最终仍不敌立场亲台的执政党。

潘尼亚（中）30日在大選票匭關閉後致詞

潘尼亚（中）30日在大選票匭關閉後致詞

（德国之声中文网）南美洲国家巴拉圭的周日（4月30日）的总统大选已开票95%，有关当局宣布代表执政党保守红党（Colorado Party）的候选人潘尼亚（Santiago Pena），以42.9%的得票率赢得此次选举，将成为巴拉瓜下任总统。

佩纳的主要竞争对手、中左翼反对派候选人艾里格雷（Efrain Alegre）则以27.6%位居第二。

保守红党是巴拉圭现在的执政党，自1950年代以来一直主导巴拉圭政坛，75年间只有5年未执政。但经济放缓以及贪污腐败丑闻，使其执政地位面临严峻挑战，亦可能左右这个南美洲国家与台湾近70年邦交的去向。

巴拉圭反对派候选人（Efrain Alegre，左）和执政党候选人潘尼亚（Santiago Pena）在此次大选中呼声最高

巴拉圭反对派候选人（Efrain Alegre，左）和执政党候选人潘尼亚（Santiago Pena）在此次大选中呼声最高

巴拉圭是台湾目前仅有的13个邦交国之一。在此次选举中，两名主要候选人对巴拉圭与台湾的关系存在分歧。艾里格雷批评与台湾的邦交导致巴拉圭难以向全球主要买家中国销售大豆和牛肉，并认为经济活动以农业为主的巴拉圭未从台湾得到足够的回报。

"巴拉圭为与台湾建立关系做出了非常大的努力和牺牲，但我们没有从台湾看到同等的努力。" 艾里格雷此前表示，若当选将重新审视与台湾的邦交关系。

另一方面，潘尼亚表示将维持与台湾的邦交。

台灣再遇斷交危機？巴拉圭會否「棄台投中」

中国将自治的民主台湾视为其领土的一部分，并发誓在必要时用武力吞并它。台北政府拒绝北京的主张，坚持认为台湾已经是一个事实上的主权国家。

北京经常通过承诺增加贸易、贷款和投资来挖走台北的外交盟友。目前仍承认台湾是一个主权国家的国家中，巴拉圭的国土面积最大，失去它将意味著台湾在南美不再拥有外交盟友。

此次巴拉圭选举的主要关注议题还包括经济、腐败指控、社会问题等。反映了一般民众的日常关切。选民普遍呼吁改善就业、安全和医疗服务等问题。

选战期间，艾里格雷将矛头对准因涉贪遭到美国制裁的红党领袖、前总统卡特斯（Horacio Cartes），但后者否认了贪腐指控。

据路透社报道，近500万人登记参加周日的投票。初步结果预计将于当地时间周日晚间7时出炉。

Paraguay Präsidentenwahl

巴拉圭4月30举行总统大选投票

(路透社、法新社)

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