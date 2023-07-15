巴拉圭候任总统: 乐意与中国贸易，但台湾是最佳选择

（德国之声中文网）巴拉圭候任总统贝尼亚（Santiago Peña Palacios，也译“培尼亚”、“潘尼亞”）在竞选期间承诺，将与台湾延续已经有六十多年的外交关系。

路透社报道指出，贝尼亚是顶着巴拉圭农业部门的压力做出该承诺的，巴拉圭农业部门希望进入对大豆和牛肉来说利润丰厚的中国市场。

周六（7月15）在对台湾的访问中，贝尼亚表示，巴拉圭“非常愿意”与中国开展更多贸易，但台湾是推动巴拉圭农业经济向价值链高端发展的最佳选择。

他对记者表示，将对台湾“全力以赴”，他对本周在台湾的访问感到满意，其中包括与总统蔡英文和经济部长王美花的会面。

“我们与中国进行贸易没有任何限制。我们愿意与中国进行更多贸易”，贝尼亚说。但巴拉圭不能依赖单一市场，因为一个小国不具备像巴西或美国那样的谈判能力，也不希望被中国商品淹没而只能出口原材料。

“巴拉圭是粮食生产大国，但仍处于市场低端。我们提供附加值非常低的商品，谷物、大豆和牛肉。”贝尼亚说，“我们需要在提供更多附加值方面取得进展。为此，与台湾建立更密切的合作，比与中国建立关系让我们更接近发展工业的道路。”

贝尼亚将于8月15日就职。他表示，他不知道总统蔡英文或明年1月台湾大选的总统候选人赖清德是否会出席他的就职典礼，但他对两位都表示欢迎。他说：“我毫不怀疑这将是一个大型代表团，这将是一个高级别代表团。”

如果赖清德出席，他可能会途经美国。尽管官方说法是中途停留，但他也可能与美国官员会面并讨论对他胜选有利的政策侧重面。在大多数民意调查中，赖清德领先于其他候选人。

台湾总统府表示，对于谁将出席贝尼亚的就职典礼，仍在计划的过程中。一旦细节确定，就将会对外宣布。

巴拉圭是最后一个与台湾保持外交正式关系的南美国家。中国声称台湾是自己的领土。洪都拉斯今年结束了与台湾数十年的外交关系，转而支持北京。目前，全世界只有13个国家正式与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



（路透社）

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