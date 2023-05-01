巴拉圭候任总统承诺加强对台关系

（德国之声中文网）巴拉圭候任总统潘尼亚（Santiago Pena）宣布未来将继续巩固该国与台湾之间的关系。“我们将继续加强巴拉圭和中华民国（台湾）之间的历史关系，并且期待着手推动一些有利于双边互惠的合作项目”，他在周五发推文，对台湾总统蔡英文打来祝贺他胜选的电话表示感谢。

潘尼亚在上周日的总统大选中获得43%的选票，成为巴拉圭新一任总统。早在今年年初竞选期间，他就宣布要延续前任的政策。尽管当地的农业经济部门要求政府与北京加强关系，以期为巴拉圭的大豆和牛肉等农产品打开利润丰厚的中国市场。

巴拉圭和台湾之间的邦交关系历时超过60载，这一外交议题在此次选战期间也成为中心议题之一。反对党候选人艾里格雷（Efrain Alegre）则希望与中国接近，从而为该国农产品打开市场。

艾里格雷批评与台湾的邦交导致巴拉圭难以向全球主要买家中国销售大豆和牛肉，并认为经济活动以农业为主的巴拉圭未从台湾得到足够的回报。

“巴拉圭为与台湾建立关系做出了非常大的努力和牺牲，但我们没有从台湾看到同等的努力。”艾里格雷在选战期间也曾扬言如果当选，就要与台湾断交，改与中国建交。艾里格雷在大选中以27.6%的得票率位居第二。

在选举结果出炉之后，台湾外交部发表声明，台方对于巴拉圭人民展现成熟民主素养深感敬佩，也将基于双方共享的民主自由价值、传统邦谊，继续深化与巴拉圭新政府的合作。

随着不断有国家宣布与中华民国断交、转而与中华人民共和国建交，台湾的邦交国从2016年蔡英文上任总统时的22个，已减少到13个。与台湾维系邦交关系国家主要集中在中美洲和南太平洋，在这些邦交国中间，巴拉圭是国土面积最大的。

在选举之前，台湾外交部发言人刘永健呼吁巴拉圭“珍惜与台湾的关系”，并举哥斯大黎加、尼加拉瓜、多明尼加等国为例，指出与中国建交未必能带来市场利益、反而可能造成巨大对中贸易逆差，警告巴拉圭误信中国“华而不实的承诺”。



（路透社等）

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